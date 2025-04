Rischio idrogeologico, la Calabria supera il target di spesa in anticipo: sbloccati quasi 10 milioni

- Advertisement -

CATANZARO – E’ stato raggiunto e superato il target di spesa fissato nel decreto Ambiente, convertito con legge 191/2024, per i fondi assegnati al commissario di governo per la mitigazione del rischio idrogeologico in Calabria dal dipartimento Casa Italia della presidenza del Consiglio dei ministri. Lo rende noto Giuseppe Nardi, soggetto attuatore della Struttura commissariale. “Il traguardo raggiunto in meno di 6 mesi, in anticipo sulla scadenza fissata e con una percentuale di spesa superiore rispetto a quella stabilita dalla norma – afferma Nardi – consente alla Calabria di poter definitivamente contare su una complessiva dotazione finanziaria pari a 9,7 milioni di euro“.