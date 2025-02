Rischio alluvioni: il Ministero accoglie la richiesta di proroga per il Piano stralcio del Bacino Lao

- Advertisement -

CATANZARO – L’assessore regionale all’Ambiente, Giovanni Calabrese, e il dirigente generale del Dipartimento, Salvatore Siviglia, hanno comunicato – con una lettera indirizzata a tutti i Comuni della Regione, agli Ordini professionali competenti e all’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino meridionale – che la Conferenza istituzionale permanente, indetta dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, che si è svolta ieri a Roma, ha autorizzato la richiesta della Regione per il differimento del termine di scadenza per la presentazione delle osservazioni, da parte degli Enti interessati e dei privati cittadini, al progetto di Piano stralcio per l’assetto, la mitigazione e la gestione del rischio da alluvioni per il territorio della Uom (Unit of Management) bacino idrografico Lao.

La Regione Calabria – si specifica nella missiva – chiedeva la proroga dei termini per la presentazione delle osservazioni e relative valutazioni, avanzando proposte di modifica delle norme tecniche di attuazione del progetto di Piano stralcio, con l’inserimento di norme transitorie tali da salvaguardare opere ed interventi pubblici e privati già avviati o programmati, con l’obiettivo di giungere all’adozione di un Piano innovativo e congruo alle esigenze del territorio.

“Siamo molto soddisfatti del risultato – dichiara l’assessore Calabrese – che ci consente di risolvere le diverse complessità burocratiche e stabilire le importanti disposizioni transitorie da inserire nelle norme tecniche di attuazione del Piano, che dovrà rispecchiare le reali esigenze del nostro territorio sempre nel rispetto della salvaguardia della popolazione. Ringrazio per il traguardo raggiunto i dirigenti Siviglia e Moroni, i rappresentanti dei Comuni e degli Ordini professionale e la segretaria generale dell’Autorità di Bacino distrettuale, Vera Corbelli. La Regione Calabria, con il presidente Occhiuto, sarà sempre in prima linea per la costruzione di un Piano di tutela efficace che possa consentire la realizzazione di interventi pubblici e privati”.