Riprendono gli sbarchi in Calabria, 32 persone arrivate nella Locride tra cui minori non accompagnati

ROCCELLA IONICA (RC) – Trentadue persone, tutti uomini di varie nazionalità, sono stati condotti all’alba al Porto di Roccella Ionica a seguito un’operazione di salvataggio in mare, compiuta dalla Guardia Costiera. Si tratta di cittadini egiziani, pakistani e bengalesi con anche una mezza dozzina di minori, tra i 16 e i 17 anni, non accompagnati.

I migranti, quando sono stati individuati dai militari della Guardia Costiera di Roccella Ionica, si trovavano a circa 165 miglia di distanza dalla costa calabrese. Secondo quanto riferito erano partiti dalle coste di Bengasi in Libia e nel momento in cui sono stati individuati si trovavano ammassati a bordo di una piccola barca in legno lunga circa 7 metri, munita di due motori fuoribordo.

Dopo il trasbordo, per motivi di sicurezza, nella motovedetta della Guardia Costiera, i 32 migranti sono stati condotti e fatti sbarcare nello scalo portuale della Locride. Effettuate le prime verifiche ed i primi controlli da parte delle forze dell’ordine i migranti sono stati affidati al personale della Croce Rossa e sistemati, momentaneamente, nel Centro di prima accoglienza e soccorso esistente ormai da tempo all’interno del Porto di Roccella Ionica.