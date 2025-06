Riprendono gli sbarchi di migranti: oltre 170 persone soccorse nel Reggino

- Advertisement -

ROCCELLA JONICA (RC) – Le coste calabresi tornano al centro degli sbarchi nel Mediterraneo centrale. Nella notte, due distinte operazioni di soccorso hanno portato all’arrivo di oltre 170 migranti nei porti di Roccella Jonica e Reggio Calabria, segnando una ripresa dei flussi migratori verso la regione.

La prima operazione si è conclusa poco dopo la mezzanotte al porto delle Grazie di Roccella Jonica, dove è giunto un barcone con 136 persone a bordo, tra cui molte donne e numerosi minori. I migranti, originari in gran parte da Pakistan, Bangladesh, Siria ed Egitto, avevano lasciato la Libia quattro giorni prima. Il viaggio si è concluso grazie all’intervento della motovedetta Cp 308 della Guardia Costiera di Roccella, coadiuvata dal pattugliatore Petrucci della Guardia di Finanza, che ha intercettato l’imbarcazione a circa 120 miglia nautiche dalle coste italiane.

Una volta giunti in porto, i migranti sono stati presi in carico dal personale sanitario, dai volontari e dalle forze dell’ordine, per poi essere trasferiti nella tensostruttura della Croce Rossa Italiana, allestita per fronteggiare situazioni di emergenza come questa.

Altri 38 migranti sbarcano a Reggio Calabria

Poche ore più tardi, un’altra operazione ha portato al salvataggio di 38 migranti provenienti dal Bangladesh, soccorsi in mare mentre viaggiavano a bordo di una barca a vela. I naufraghi sono stati trasportati al porto di Reggio Calabria a bordo di un guardacoste della Guardia di Finanza. Gli ultimi due sbarchi confermano il ritorno della Calabria al centro delle rotte migratorie del Mediterraneo, in particolare nel tratto che collega le coste libiche all’Italia meridionale.