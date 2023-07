Riordino rete ospedaliera: sit in domani alla Cittadella per difendere il diritto alla salute

PAOLA (CS) – L’ex consigliere regionale Graziano Di Natale interviene sul piano di riordino della rete ospedaliera definendolo “il solito libro dei propositi” e invita ad una manifestazione pacifica organizzata dal Comitato per la difesa del diritto alla salute. “Quello che sta accadendo nel Tirreno Cosentino è lo specchio di una Calabria che ha sete di reclamare il diritto alla salute”. “Della riapertura decantata degli ospedali e delle strutture sanitarie, che da anni restano chiuse, non c’è traccia – precisa e denuncia Di Natale. – Manca un piano di assunzione del personale – continua- che in primis possa garantire i Lea, atteso che la Calabria è ultima, ed in secondo luogo manca una visione di come si organizza il sistema sanitario nel territorio”.

“Ci sono emergenze irrisolte come ad esempio il Pronto Soccorso di Cosenza, le lunghe liste di attesa per gli esami diagnostici, che costringono i cittadini a rivolgersi alle cliniche private, ed interi territori isolati rispetto ai punti di assistenza. La nascita, nel Tirreno Cosentino, del Comitato per la tutela del Diritto alla Salute rappresenta – aggiunge con entusiasmo – un risveglio del sentimento popolare di quanti reclamano il diritto alle cure.

Il sit-in, presso la Cittadella Regionale, previsto per mercoledì 19 luglio alle ore 11:30, rappresenta senza dubbio il primo passo verso la costituzione di un movimento che assumerà dimensioni regionali”.