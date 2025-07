‘Rimborsopoli’, a Rocca di Neto sospeso il sindaco Dattolo: «Decisione ingiusta»

- Advertisement -

ROCCA DI NETO (KR) – Il sindaco di Rocca di Neto, in provincia di Crotone, Alfonso Dattolo, ex assessore regionale, a seguito della sentenza nell’ambito del processo “Rimborsopoli”, che lo ha visto coinvolto insieme ad altri ex consiglieri regionali per il presunto utilizzo illecito dei fondi destinati ai gruppi consiliari e per il quale è stato condannato a 4 anni e 8 mesi in primo grado, è stato sospeso dal suo incarico.

È stata la Prefettura di Crotone a comunicare a Dattolo la sospensione per 18 mesi dalle sue funzioni di primo cittadino. Una decisione presa in linea con quanto prevede la legge Severino del 2012. Il Comune di Rocca di Neto, che Dattolo guidava dal 2020, verrà amministrato fino alle prossime elezioni dalla vicesindaca Irene Dattolo.

‘Rimborsopoli’, Dattolo vuole ricorrere in appello: “per difendere la dignità personale”

Il primo cittadino non l’ha presa bene e ha affidato il suo stato d’animo ed i suoi pensieri ad una lettera aperta indirizzata ai suoi concittadini pubblicata sui social. “Cari concittadini, ci sono scelte che si fanno con la mente e altre con il cuore. – scrive Dattolo – La mia decisione di restare a Rocca di Neto e guidarne l’amministrazione nasce da entrambe: una scelta profonda e consapevole, rinnovata ogni giorno, anche nei momenti più duri, come durante la pandemia, quando la responsabilità di proteggervi sembrava insostenibile”.

“Ho sempre servito questa comunità con dedizione, rispetto e amore, anche in questo momento di grande tristezza e delusione mentre mi viene notificata la sospensione dalla carica di sindaco a seguito della condanna in primo grado nel processo ‘Rimborsopoli'”. aggiunge precisando la sua volontà di ricorrere in appello contro la condanna “per difendere – afferma l’ex sindaco – la mia dignità personale“, pur ribadendo “il rispetto per la decisione del tribunale”.