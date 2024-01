COSENZA – Dai rigatoni alla silana alla pasta e alici, ma anche Morzello e trippa, la tiella di carne, le “Lagane e ciciari“, la Pitta pizzulata, la parmigiana calabrese, i porcini impanati, il Pan di Spagna di Dipignano, i tartufo di Pizzo, il gelato alla liquerizia o al torrone. Sono alcuni dei piatti tipici della Calabria premiata da Atlats tra le 100 regioni al mondo in cui si mangia meglio. La Calabria, una terra ricca di tradizioni millenarie e paesaggi mozzafiato, non è solo famosa per le sue bellezze naturali, ma anche per la sua cucina deliziosa e unica. La nostra regione ha una lunga storia culinaria che si riflette in una varietà di piatti tradizionali preparati con prodotti tipici e di altissima qualità. Oltre a premiare originalità e tradizione delle ricette, ne valuta anche gli ingredienti e soprattutto l’esperienza che si vive nel luogo dove si gusta il piatto.

Classifica Atlats: Campania prima, Emilia Romagna seconda

La famosa guida online su viaggi e gastronomia, con migliaia di recensioni fatte dagli utenti e che aveva già premiato il caciocavallo Silano come uno tra i 100 migliori formaggi al mondo, ha stilato una nuova classifica 2023-2024 delle 100 regioni nel mondo in cui si mangia meglio: al primo e secondo posto spiccano la Campania e l’Emilia Romagna, ma ci sono tantissime altre regioni italiane in graduatoria. Al quinto posto c’è la Sicilia mentre dal settimo al decimo posto si sono classificate Lazio, Toscana, Lombardia e Liguria. La Calabria si è posizionata alla posizione n 81.

I migliori prodotti tipici della Calabria

Tra i migliori prodotti tipici e utilizzati nella realizzazione dei piatti premiati da Atlats spiccano: la Cipolla rossa di Tropea, la ndujia, il caciocavallo Silano, la soppressa, la pancetta, il pecorino crotonese e il butirro, la liquirizia di Calabria, la sardella, ma anche le patate della Sila, l’olio extravergine di oliva, il fico dottato di Cosenza, il Torrone di Bagnara, e le Clementine e il limone di Rocca Imperiale.