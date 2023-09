Rigassificatore, Occhiuto: «Sto chiedendo che sia considerato un’opera strategica»

GIOIA TAURO: “Il rigassificatore? Sto chiedendo al governo che sia considerato un’opera strategica”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista.

Il rigassificatore di Gioia Tauro ”ha tutte le autorizzazioni valide, sarebbe realizzato con le risorse di Iren e di Sorgenia, avrebbe una capacità di 16 miliardi di metri cubi, più della metà di quanto importavamo dalla Russia. Peraltro, siccome per rigassificare occorre la piastra del freddo, che serve anche a surgelare i prodotti, la Calabria potrebbe allocare, nell’area prospicente il primo porto d’Italia, Gioia Tauro, un grande distretto dell’agroindustria. Per surgelare, oltre ai nostri, anche prodotti della Sicilia e della Campania. Trovo assai singolare che un investimento del genere non venga considerato strategico, è un tema che va avanti dallo scorso governo”.

Anche per Gioia Tauro, però, c’erano state le proteste di alcuni comitati. “Le proteste le ascolto e le valuto con molta attenzione. Ma io devo governare, e fare ciò che è giusto. Perché ciò che è giusto, col tempo, diventa anche popolare”.