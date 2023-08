Riforma Consorzi, Occhiuto soddisfatto: «gli agricoltori calabresi avranno strutture funzionanti»

CASSANO ALLO JONIO (CS) – “Ieri, il Consiglio regionale ha scritto una bella pagina. Ha fatto finalmente una riforma che da anni era attesa e che nessuno finora aveva fatto, quella dei Consorzi di Bonifica per restituire agli agricoltori calabresi delle strutture che possono davvero funzionare erogando servizi”. Lo ha detto il presidente della Regione Roberto Occhiuto parlando con i giornalisti, a margine della cerimonia di intitolazione del Porto turistico dei Laghi di Sibari a Jole Santelli.

“Sono molto contento – ha aggiunto – del lavoro che ha svolto l’assessore Gallo e anche dal presidente della Commissione consiliare regionale, perché è stato un lavoro duro, difficile e grazie alle competenze e all’esperienza dell’assessore alla fine abbiamo portato un buon risultato. Abbiamo dimostrato che in questa regione si possono fare delle riforme coraggiose quando la politica capisce che queste riforme sono necessarie”.

“La maggioranza – ha detto ancora Occhiuto – mi ha chiesto di ritirare la questione della fiducia e io ho acquisito la disponibilità della maggioranza a votare la riforma. La mia non era una prova di forza. Io dicevo semplicemente che questa era una riforma sulla quale io ci mettevo la faccia fino a dimettermi se non fosse stata approvata. E’ stata una felice intuizione della maggioranza quella di chiedermi di ritirare la questione di fiducia perché questo ci ha consentito di avere anche i voti di quella parte di opposizione, evidentemente, meno faziosa, meno disposta ad assumere posizioni solo di pregiudizio. Una parte di opposizione che ritiene che le cose giuste vadano fatte, perché le cose giuste non sono né di destra né di sinistra e non hanno colore politico, sono semplicemente giuste”.

Rispondendo ad una domanda sulla vicenda della bocciatura della Centrale del Mercure, Occhiuto ha detto di avere “semplicemente approvato il Piano del parco, ho condiviso l’idea che in un Parco nazionale, così bello, non ci possa essere una centrale. Ho fatto quello che era doveroso fare – ha sostenuto – per valorizzare una delle eccellenze naturali che abbiamo in Calabria, appunto il parco nazionale del Pollino”.

Afflitto (M5S) ‘il mio voto su legge consorzi è per dire basta agli sprechi’

“Se a qualcuno non fosse chiaro, sono stato eletto per lavorare nell’esclusivo interesse della Calabria e dei calabresi e mai verrò meno agli obblighi morali del mio mandato solo per soggiacere a ottuse logiche di partito, che non giovano a nessuno, soprattutto a noi cittadini”. E’ quanto afferma il consigliere regionale del M5s Francesco Afflitto in una dichiarazione nella quale motiva il proprio voto a favore della riforma dei Consorzi di bonifica in difformità dalla decisione del movimento che aveva dichiarato il proprio voto contrario.

“La riforma dei consorzi di bonifica – sostiene Afflitto – e’ stata approvata. Gran parte degli 11 Consorzi calabresi versa in condizioni economiche disastrose: presenta una importante esposizione debitoria nei confronti della Regione, non accantona il Tfr dei propri dipendenti, da mesi non versa loro i dovuti stipendi, non eroga alcun servizio cui gli stessi Consorzi sono preposti, pur percependo i contributi conferiti dagli agricoltori. La Regione, dal canto suo, non può in alcun modo dirottare flussi di denaro verso gli stessi, a causa dei pignoramenti cui essi sono soggetti.

Del resto, ne sono prova le parole delle ultime dichiarazioni del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri: ‘Enti che non hanno mai fatto nulla o quasi nulla… Il nulla del nulla. Bisogna giustificare lo stipendio ogni giorno. Sono soldi che la gente paga e deve vedere risultati'”. “Basta sprechi. Non più 11 consorzi, 11 presidenti, 11 vice presidenti, 11 direttori generali, 11 revisori dei conti – sostiene il consigliere pentastellato – ma un solo presidente, un solo vicepresidente, un solo direttore generale e un solo revisore dei conti, con un recupero ingente di denaro pubblico.

Il movimento a cui appartengo, il movimento di cui incarno gli ideali, è sempre stato improntato alla lotta agli sprechi, alla riduzione dell’apparato burocratico, alla immediatezza e alla idoneità dei servizi, alla maggiore efficacia ed efficienza della gestione ed alla stabilita’ ed adeguata remunerazione dei lavoratori. Ed è per questo motivo che ho espresso voto favorevole alla sua approvazione in Consiglio, anche in virtù della decisione del presidente Occhiuto di non apporre la questione di fiducia sulla Riforma”.