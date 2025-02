Rifiuti smaltiti illecitamente: indagini chiuse per 14 indagati. Ci sono anche Eugenio Guarascio e la sorella

- Advertisement -

VIBO VALENTIA – La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha concluso le indagini preliminari relativi all‘inchiesta sull’impianto di rifiuti di Vazzano (di proprietà dell’attuale presidente del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio), sui presunti illeciti nel ciclo di trasformazione dei rifiuti. Inquinamento ambientale e smaltimento illecito di rifiuti sono alcuni dei reati di cui è accusato Eugenio Guarascio amministratore unico della 4El Group srl, proprietaria delle quote azionarie della Eco Call spa e di Ecologia Oggi Spa. Per il patron del Cosenza, la sorella Ortensia e altre 9 persone fisiche sono state chiuse le indagini preliminari da parte dei PM della Procura di Vibo Filomena Aliberti e del sostituto della Dda di Catanzaro Irene Crea, che hanno firmato l’avviso di conclusione indagini. Tre invece le persone giuridiche destinatarie dell’avviso di conclusione indagini: la Eco Call spa, Ecologia Oggi e 4EL Group.

Secondo l’inchiesta tonnellate di prodotto, spacciato come fertilizzante, e costituito in realtà da rifiuto, veniva smaltito illecitamente sui terreni agricoli della provincia di Vibo Valentia, Catanzaro e Reggio Calabria. L’attività investigativa, già tra il marzo e il novembre del 2021, attraverso intercettazioni, campionamenti e controlli, aveva portato alla denuncia di 11 persone e alla segnalazione di 3 società per responsabilità penali ed amministrative.