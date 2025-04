Rifiuti pericolosi nella discarica Sovreco: Il Tar blocca Eni Rewind e sospende l’ordinanza di Errigo

- Advertisement -

CROTONE – Il presidente della sezione prima del tar Calabria, Gerardo Mastrandrea, con proprio decreto monocratico ha sospeso l’ordinanza del commissario straordinario del Sito di interesse nazionale di Crotone, Emilio Errigo, che impone ad Eni Rewind l’avvio dei lavori della bonifica con lo smaltimento dei rifiuti pericolosi nella discarica Sovreco di Crotone. La Regione, nei giorni scorsi, aveva depositato dei motivi aggiuntivi alla causa pendente contro il decreto del ministero dell’Ambiente dell’1 agosto 2024 con il quale si intimava alla Regione di modificare il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) in vigore che impediva ad Eni Rewind di smaltire i rifiuti in Calabria. Dopo l’ordinanza di Errigo, Eni rewind ha annunciato che avvierà i lavori domani.

Per questo la Regione e anche il Comune di Crotone si sono affrettati a chiedere l’intervento del Tar per fermare la procedura chiedendo l’annullamento dell’ordinanza. L’udienza di merito è stata fissata per il 7 maggio. Per il Tar “sussistono i presupposti” per una sospensione, “avuto riguardo in particolare, sotto il profilo del periculum, alla necessità di evitare che nelle more della deliberazione in sede collegiale dell’istanza cautelare si proceda ad attività esulanti dalle operazioni meramente preliminari e propedeutiche alla doverosa attività di bonifica, che devono ritenersi consentite”. Da qui la decisione di accogliere l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche, con sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato fino alla camera di consiglio.