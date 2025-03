Rifiuti di ogni tipo in una discarica abusiva su un’area di 4.000 metri quadri. Scatta il sequestro

- Advertisement -

CROTONE – Circa 6.500 metri cubi di rifiuti di ogni tipo abbandonati in una discarica abusiva all’interno di un’area che si estendeva su circa 4mila metri quadrati. È quanto ha scoperto il Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Crotone al termine una significativa operazione di controllo sul territorio. La discarica abusiva è stata individuata in località Crepacuore, nel Comune di Crotone. L’area, che si estende su circa 4000 metri quadrati, è stata trovata contenere una grande quantità di rifiuti di vario tipo, tra cui materiali edilizi, pezzi di autovetture, pneumatici, rifiuti ferrosi, RAEE e anche lastre di amianto.

L’accumulo di questi rifiuti, stimati in circa 6500 metri cubi visibili in superficie, è stato anche associato a un consistente riempimento del suolo con scarti di materiale edilizio, con altezze variabili tra 1 e 3 metri. Dopo aver informato la Procura della Repubblica di Crotone, l’intera area è stata sequestrata e messa sotto custodia dell’Ufficio Ambiente del Comune di Crotone.

Il responsabile della discarica abusiva è stato denunciato alla Procura per gestione di una discarica non autorizzata e la gestione illecita di rifiuti. Questo intervento rientra tra le azioni prioritarie della Procura, finalizzate alla tutela dell’ambiente e alla lotta contro le attività dannose per l’ecosistema. La Guardia Costiera di Crotone continua a svolgere un ruolo fondamentale nella protezione del territorio e nella prevenzione degli illeciti ambientali, in linea con gli indirizzi stabiliti dalla Procura della Repubblica per contrastare le minacce ambientali.