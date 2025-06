Rifiuta di tornare con lui dopo 20 anni: minaccia di morte l’ex e i figli, arrestato

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – La loro relazione si era conclusa più di vent’anni fa. Eppure, malgrado il lungo tempo trascorso, l’uomo non si era mai rassegnato alla fine della loro storia ed aveva continuato a perseguitare l’ex compagna. Ieri sera l’ultimo capitolo della vicenda: l’uomo ha suonato al citofono di casa della donna e dopo averle chiesto per ennesima volta di riprendere la relazione, ha reagito al rifiuto minacciando di morte lei e i suoi figli e dandosi poi alla fuga. A questo punto la donna, visibilmente spaventata, ha deciso di telefonare al numero di emergenza 112. Sul posto é giunta così la polizia di Stato, che ha avviato le indagini identificando poco dopo il responsabile delle minacce grazie alle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza. L’uomo, dopo che é stata informata la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, é stato così arrestato con l’accusa di stalking e condotto in carcere.