Rientro in città, primo week-end di controesodo: traffico da bollino rosso oggi e domani

COSENZA – Si è aperto il primo fine settimana di controesodo per molti italiani che, tra oggi e domani, si metteranno in viaggio per tornare a casa dalle vacanze. Se per qualcuno sta per iniziare un periodo di vacanze, la maggior parte del traffico sarà in direzione Nord e verso le grandi città per i primi rientri. Un weekend che si preannuncia da bollino rosso per tutta la giornata di oggi sabato 19 agosto e per domani domenica 20 agosto con un incremento importante dei flussi di traffico lungo la direttrice Sud-Nord del Paese per i maggiori spostamenti del controesodo che si uniscono ai rientri dell’ultimo fine settimana di agosto verso i grandi centri urbani. Il grosso dei rientri verso le grandi città si concerterà il fine settimana prossimo.

Traffico intenso anche in Calabria

Per quanto riguarda la Calabria, con il monitoraggio del traffico 24 ore su 24 da parte di Anas, i maggiori flussi riguarderanno come al solito l’Autostrada A2 ‘del Mediterraneo’, la Statale 106 ‘Jonica’ e la statale 18 ‘Tirrena Inferiore’. Chi si metterà in auto dovrà fare anche i conti con il meteo e con il caldo africano che interesserà soprattutto le regioni del centronord.

Per agevolare gli spostamenti è stato indetto anche per questo fine settimana il divieto di circolazione per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22.