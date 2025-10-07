HomeCalabria

Riconferme, esclusioni e ritorni: chi sono i nuovi consiglieri regionali della Calabria

Sette le donne elette. Dodici gli uscenti riconfermati. Restano fuori volti noti come Wanda Ferro, Gentile e Bruno Bossio. In Consiglio tornano Pitaro e Orlandino Greco

REGGIO CALABRIA – Tra conferme, sorprese e grandi esclusi prende forma il nuovo Consiglio regionale della Calabria, a seguito dello scrutinio dopo la tornata elettorale (20 seggi al centrodestra e 9 al centrosinistra). Dodici i consiglieri uscenti riconfermati e sette le donne elette, in crescita rispetto alla scorsa legislatura: Pasqualina Straface, Elisabetta Santoianni, Rosaria Succurro, Luciana De Francesco, Rosellina Madeo, Filomena Greco ed Elisa Scutellà.

Nel nuovo assetto consiliare entrano i due candidati alla presidenza: il governatore uscente Roberto Occhiuto (del centrodestra) e Pasquale Tridico (del centrosinistra). Forza Italia porta a Palazzo Campanella sette consiglieri, tra cui Gianluca Gallo, primo per preferenze, e poi Pasqualina Straface, Domenico Giannetta, Salvatore Cirillo, Elisabetta Santoianni, Marco Polimeni, e Sergio Ferrari.

Quattro gli eletti con “Occhiuto Presidente” tra cui l’assessore uscente Calabrese: Pierluigi Caputo, Giacomo Crinò, Rosaria Succurro (new entry), ed Emanuele Ionà. Ancora quattro i consiglieri eletti con Fratelli d’Italia: Luciana De Francesco, Antonio Montuoro, Giovanni Calabrese e Angelo Brutto. Per la Lega l’uscente Filippo Mancuso, Giuseppe Mattiani e Orlandino Greco mentre sono Vito Pitaro e Riccardo Rosa i due consiglieri regionali di Noi Moderati.

Sono quattro i consiglieri regionali del Partito Democratico: Ernesto Alecci, Rosellina Madeo, Giuseppe Ranuccio e Giuseppe Falcomatà. Per la Lista Tridico Presidente in Consiglio regionale vanno Ferdinando Laghi ed Enzo Bruno, mentre l’unico consigliere del Movimento 5 Stelle è Elisa Scutellà. Democratici Progressisti elegge Francesco De Cicco e Casa Riformista, Filomena Greco.

Tra gli esclusi eccellenti figurano Wanda Ferro, Katya Gentile, Enza Bruno Bossio, Amalia Bruni e Davide Tavernise. 

 

 

