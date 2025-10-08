Calabria

Ricercato per associazione mafiosa, arrestato: tradito dalla tavola imbandita per il pranzo della domenica

Il blitz è scattato proprio di domenica, dopo giorni di appostamenti. I carabinieri hanno ritenuto che il ricercato avesse raggiunto i propri familiari proprio nella sua abitazione di residenza, confidando nel giorno di festa

HomeCalabria
S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 2 minuti

LAMEZIA TERME (CZ) – Era ricercato per associazione mafiosa l’uomo arrestato dai Carabinieri che sarebbe stato tradito dalla tavola imbandita del giorno di festa. I Carabinieri di Lamezia Terme, a conclusione di rapide ed efficaci indagini, hanno arrestato G.V.T., 57enne lametino, a carico del quale era pendente un ordine di carcerazione emesso, a luglio 2025, dalla Procura Generale della Repubblica di Catanzaro, per un cumulo di pene conseguenti a diverse condanne pronunciate a suo carico anche per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione e usura.

Il pranzo della domenica

I Carabinieri hanno avviato attività di analisi e monitoraggio delle abitudini dell’uomo, servizi di osservazione ed attività di controllo e pedinamento ed il blitz, non a caso, è scattato di domenica, quando i militari dopo giorni di appostamenti, hanno ritenuto che il ricercato avesse raggiunto i propri familiari proprio nella sua abitazione di residenza, confidando nel giorno di festa.

Di fatto, proprio nella tarda mattinata di domenica, i Carabinieri avevano osservato che presso l’abitazione di residenza dell’uomo si erano radunati i suoi familiari. In pochi minuti la decisione di intervenire. L’operazione è stata fulminea.

Una ventina di militari, in pochissimi istanti, hanno dapprima cinturato il palazzo per scongiurare fughe da parte del ricercato. Immediatamente dopo, un’aliquota di militari ha fatto irruzione nell’immobile, interrompendo il pranzo al quale stavano partecipando i familiari del ricercato, unico assente all’atto dell’accesso nell’abitazione.

E’ bastato poco per comprendere che il ricercato in realtà fosse in casa e che si fosse nascosto per evitare la sua cattura. Deduzione confermata dall’atteggiamento ostile dei familiari presenti. La tavola imbandita per il pranzo domenicale era apparecchiata per 7 persone, ma solo 6 erano i commensali attorno al tavolo.

Ispezionato tutto l’immobile, stanza dopo stanza e arrivati all’interno del sottotetto hanno avvertito il fiato corto di qualcuno nella stanza. È bastato raggiungere la parte meno illuminata e più bassa del locale. Spostato del materiale messo lì a mo’ di sbarramento, hanno scovato l’uomo, abilmente riparatosi in un nascondiglio di fortuna.

Il ricercato era infatti rifugiato in un anfratto ricavato nell’angolo più angusto e buio del sottotetto, un vano ancora allo stato grezzo e difficilmente accessibile, nel quale, con materiali vari, era stata realizzata una barriera, dietro alla quale era stato approntato un giaciglio sul quale il 57enne si era sdraiato nel vano tentativo di sottrarsi alle ricerche.
Lo stesso, vistosi ormai scoperto, è stato arrestato e non ha opposto resistenza. Per l’uomo si sono così aperte le porte del carcere, dove dovrà scontare la pena di 8 anni e nove mesi di reclusione.

- Pubblicità Sky-

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Categorie

Calabria37601Area Urbana22694Cosenza20727Archivio Storico News20456Provincia19984Italia8065In Evidenza7647Magazine3968

Correlati

Carica altri
S.G.
Altri articoli di S.G.
MAUA Diamante_Street artist
Tirreno

Diamante diventa un museo a cielo aperto in realtà aumentata: apre...

DIAMANTE (CS) – La street art incontra la tecnologia digitale a Diamante, uno dei borghi più iconici dell’arte muraria in Italia. A partire dall’11...
Italia

Travolse e uccise il coriglianese Antonio De Simone con l’Aston Martin:...

ROMA – Chiuse le indagini sul tragico incidente del 1° gennaio, ha causato un incidente mortale sull'autostrada Roma-Napoli. Massimo Bucchieri, 55 anni, è accusato...
carabinieri
Italia

Cocaina per i turisti della costiera amalfitana, sette misure cautelari eseguite...

TORRE ANNUNZIATA (NA) - I carabinieri di Napoli, hanno eseguito tra la provincia partenopea ma anche in quelle di Salerno, Cosenza, Lecce e Pescara,...
asp di cosenza
Area Urbana

Asp di Cosenza, parte la campagna antinfluenzale e contro il Virus...

COSENZA - L’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, annuncia l’avvio delle campagne di immunizzazione stagionale contro l’influenza e contro il Virus Sinciziale (RSV). L’avvio della...
carabinieri cassano ionio
Ionio

Evaso durante un’udienza: arrestato a Cassano Celestino Abbruzzese, capostipite della cosca...

CASSANO ALLO IONIO (CS) – I carabinieri hanno arrestato Celestino Abbruzzese, 78 anni, considerato il capostipite ed elemento apicale della famiglia di ‘ndrangheta degli...
polizia
Calabria

Colpi d’arma da fuoco contro un carrozziere sessantenne, indagini in corso

REGGIO CALABRIA - Agguato a colpi di pistola  questa mattina a Saracinello, quartiere nella zona sud di Reggio Calabria. La vittima è Giuseppe Bullace,...

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA