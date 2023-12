Ricco Natale per un fortunato giocatore. Con un biglietto da 5 euro ne vince 500mila al Gratta e Vinci

REGGIO CALABRIA – Saranno delle feste di Natale indimenticabili per un fortunato abitante di Reggio Calabria, che ieri si è regalato una vincita da record grazie a un Gratta e Vinci della serie “Il Miliardario” acquistato in una ricevitoria.

Il fortunato giocatore ha acquistato un tagliando da 5 euro e grattando i numeri ha vinto il massimo premio consentito con questo tipo di tagliando: un super colpo da 500.000 euro. È successo a Reggio Calabria presso la tabaccheria la N.60 di Malara Paolo in Via Reggio Modena 14. È stato lo stesso titolare della tabaccheria a postare la foto con il tagliando vincente mentre, per il fortunato giocatore, un incredibile regalo di Natale in anticipo.