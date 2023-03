Revenge porn: denunciato 48enne, aveva piazzato un localizzatore Gps sull’auto dell’ex

GIOIA TAURO (RC) – I Carabinieri, nella Piana di Gioia Tauro, al termine di attività d’indagine condotta con il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi, hanno denunciato un uomo di 48 anni per atti persecutori e diffusione di immagini e video a contenuto sessualmente esplicito. Secondo quanto ricostruito e all’esito degli accertamenti investigativi, l’uomo dopo la separazione dall’ex moglie, si sarebbe reso autore di alcuni messaggi, anche a contenuto sessuale, inviati in più circostanze perfino alle amiche e al datore di lavoro della donna e si sarebbe avvalso, inoltre, dei dati della vittima per creare profili on-line in siti d’incontri a scopo sessuale.

L’attività d’indagine, in particolare, è stata avviata a seguito di una delle diverse denunce presentate dalla donna che in più occasioni si era rivolta ai carabinieri per chiedere aiuto. Dalla successiva attività delegata dalla Procura della Repubblica di Palmi, i carabinieri hanno potuto sequestrare diverso materiale informatico rinvenuto presso l’abitazione del 48enne, nel corso della perquisizione domiciliare, che verrà esaminato al fine di verificare la presenza di eventuali ulteriori elementi di riscontro.

Sull’autovettura in uso alla donna invece, è stato trovato perfino un localizzatore GPS che, sulla base delle ipotesi investigative, sarebbe stato utilizzato dall’uomo per monitorare gli spostamenti della ex moglie.