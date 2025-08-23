HomeCalabria

Resta grave la bimba di 7 anni caduta dal balcone. È di Udine ed era in vacanza in Calabria

L'incidente è avvenuto al quinto piano di uno stabile del rione Gebbione dove era con i genitori per un periodo di vacanza, a casa di parenti

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Sarebbe friulana, di Udine, la bambina di sette anni caduta da un balcone giovedì sera a Reggio Calabria e ricoverata in gravi – ma stazionarie – condizioni nel reparto di rianimazione del Grande Ospedale Metropolitano dove è stata sottoposta a drenaggio toracico per le gravi lesioni riportate nella caduta. Lo riportano i media del Friuli Venezia Giulia. L’incidente è avvenuto al quinto piano di uno stabile del rione Gebbione dove era con i genitori per un periodo di vacanza, a casa di parenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno scortato l’ambulanza accorsa sul posto fino al pronto soccorso dell’ospedale, dove la bambina è stata ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. I carabinieri hanno informato il magistrato di turno alla Procura della Repubblica ed avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto é accaduto. Secondo quanto é emerso dai primi accertamenti, la bambina si trovava in casa con i genitori ed è precipitata dal balcone perché si é sporta troppo.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Carlo Calenda

Carlo Calenda (Azione) dice no a Tridico «non sosterremo candidati M5S alle regionali»

Calabria
ROMA - «Come già più volte ripetuto, non ci saranno liste di Azione a sostegno di candidati dei 5 Stelle alle elezioni regionali. Allo...
Casabona carabinieri

Una controversia per l’uso di terreni confinanti si trasforma in atti persecutori. Arrestato un...

Calabria
CASABONA (KR) - I carabinieri hanno arrestato a Casabona un cinquantenne con l'accusa di avere messo in atto atti persecutori ai danni di due...
Diamante mare

Le analisi: «il mare di Diamante è assolutamente privo di forme di inquinamento»

Tirreno
DIAMANTE(CS) - Le acque di balneazione nel comune di Diamante hanno valori nella norma, non sono inquinate ed hanno consegnato a cittadini e turisti...

Sul Pollino come in Puglia, a Morano Calabro partono i tuor in calessino

Provincia
MORANO CALABRO (CS) - Nell'immaginario collettivo i tuor in calessino riportano alla memoria la Puglia con percorsi organizzati che conducono i turisti, in un'atmosfera...

Castrovillari, scoperti oltre 5 chili di cocaina. Erano in doppiofondo ricavato nella portiera di...

Provincia
CASTROVILLARI  - Oltre 5 Kg di cocaina, suddivisa i 5 panetti, e 100 grammi di hashish. È quanto hanno scoperto e sequestrato all'interno di...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37081Area Urbana22272Provincia19779Italia8001Sport3849Tirreno2906Università1450
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Carlo Calenda
Calabria

Carlo Calenda (Azione) dice no a Tridico «non sosterremo candidati M5S...

ROMA - «Come già più volte ripetuto, non ci saranno liste di Azione a sostegno di candidati dei 5 Stelle alle elezioni regionali. Allo...
Casabona carabinieri
Calabria

Una controversia per l’uso di terreni confinanti si trasforma in atti...

CASABONA (KR) - I carabinieri hanno arrestato a Casabona un cinquantenne con l'accusa di avere messo in atto atti persecutori ai danni di due...
Diamante mare
Tirreno

Le analisi: «il mare di Diamante è assolutamente privo di forme...

DIAMANTE(CS) - Le acque di balneazione nel comune di Diamante hanno valori nella norma, non sono inquinate ed hanno consegnato a cittadini e turisti...
Provincia

Castrovillari, scoperti oltre 5 chili di cocaina. Erano in doppiofondo ricavato...

CASTROVILLARI  - Oltre 5 Kg di cocaina, suddivisa i 5 panetti, e 100 grammi di hashish. È quanto hanno scoperto e sequestrato all'interno di...
polizia-stradale-cosenza
Calabria

Esodo estivo, controlli della polstrada su A2 e Statali calabresi: sanzioni,...

COSENZA- Nell’ambito delle attività di vigilanza stradale e di controllo dei flussi veicolari, anche finalizzate alla riduzione del fenomeno dell’incidentalità in occasione dell’esodo estivo,...
Pasquale Tridico M5S
Calabria

Regionali, le 12 forze del “campo larghissimo” di centrosinistra ufficializzano la...

LAMEIA TERMEC (CZ) - Le forze politiche che compongono il "campo largo" in Calabria hanno ufficializzato la candidatura di Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA