Renzi: «In Calabria Casa Riformista con Filomena Greco ha preso più voti di Avs»

Il presidente di Iv, Matteo Renzi: «il coraggio premia e sono felice che Filomena Greco ci rappresenterà benissimo in Consiglio Regionale»

ROMA – “In Calabria la sconfitta del centrosinistra è netta. Sono molto contento, nel disastro, del risultato di Casa Riformista – Italia Viva che alla prima uscita fa il 4.5%, più di AVS e di tante altre liste”. Lo scrive il presidente di Iv, Matteo Renzi, nella sua eNews. “Il coraggio premia e sono felice che Filomena Greco ci rappresenterà benissimo in Consiglio Regionale. Nel frattempo, complimenti a Roberto Occhiuto. Chi occupa il centro vince. E in Toscana vinceremo noi insieme a Eugenio Giani e Casa Riformista. Rinnovo l’appello specie ai riformisti e ai moderati: rendiamo equilibrata la coalizione. Più voti prende Casa Riformista meno la coalizione sarà estremista…”.

