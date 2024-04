Regione: un piano da 241 milioni di euro per istruzione, università e cultura

CATANZARO – Ammontano a 241 milioni di euro le risorse del Piano presentato dalla Regione a sostegno di istruzione, formazione, università e cultura. Ad illustrarlo è stata la vicepresidente della Regione, con delega al ramo, Giusi Princi affiancata dai dirigenti dei vari settori coinvolti. “La cultura finalmente centrale nello sviluppo della regione – ha dichiarato la vicepresidente Giusi Princi – nel contesto di una Regione che ha visione e si pone degli obiettivi chiari. Per la prima volta, abbiamo voluto rendere note, attraverso questo importante piano, le azioni strategiche che, da qui ai prossimi anni, interesseranno i settori istruzione, formazione, università e cultura”.

“Un piano che nasce dal basso”

“Rispecchia i bisogni delle categorie interessate – ha spiegato Princi – con le quali mi sono sempre confrontata. Un lavoro sinergico che ha coinvolto i dipartimenti istruzione e programmazione unitaria e che ha permesso di programmare 250 milioni di euro, nell’ambito del Pr 23/27, del Poc, dell’FSC, rendendo trasparente e incisiva l’azione amministrativa e i risultati che ci prefiggiamo di raggiungere in coerenza con gli indirizzi politici dell’assessorato da me rappresentato”.

“È stato un grande lavoro di squadra – ha detto ancora la vicepresidente Princi – di portata storica per la nostra regione. Ringrazio il direttore generale e tutti i dirigenti settore di entrambi i dipartimenti con i quali c’è una interlocuzione e collaborazione quotidiana. Mi piace riconoscere il merito di una classe amministrativa regionale che lavora con competenza e professionalità rimanendo nell’ombra. Ringrazio il presidente Occhiuto e la giunta tutta per aver permesso che la cultura, attraverso uno stanziamento mai registrato prima, sia diventata centrale nello sviluppo della regione”.

La dotazione complessiva programmata per i settori istruzione e formazione è di 172 milioni di euro suddivisi in diversi interventi progettuali. Per quanto riguarda il Piano regionale cultura a valere sul Fondo sviluppo e coesione (Fsc) e sul Programma operativo complementare (Poc) Regione Calabria 2021-2027 il totale delle risorse è di euro 69 milioni suddivisi per il sostegno di teatri, biblioteche, parchi letterari, mostre e attività ed eventi culturali.

Tutti gli interventi

– “Vivi e scopri la Calabria” (12 milioni di euro) a sostegno dei viaggi di istruzione intra regionali per scoprire e valorizzare il patrimonio storico, culturale e artistico della Calabria. Destinatari studenti delle scuole di primo e secondo grado della Regione;

– “Potenziamento delle lingue straniere” (12 milioni di euro) per potenziare le competenze linguistiche degli studenti calabresi attraverso interventi formativi e stage all’estero da due a tre settimane, finalizzate anche all’ottenimento di una certificazione linguistica. Destinatari studenti calabresi dai 16 ai 18 anni;

– “Voucher caro scuola” (16 milioni), del valore di 500 euro cadauno per supportare le famiglie calabresi a sostenere le spese scolastiche dei propri figli;

– “Progetto RECAPP” (5,6 milioni di euro), finalizzato al potenziamento delle competenze in italiano e in matematica degli studenti calabresi delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Regione;

– “Sostegno dei servizi educativi per l’infanzia” (12 milioni di euro) in favore dell’attivazione di sezioni primavera per accogliere i bambini dai due ai tre anni;

– “Voucher per l’accesso ai servizi per l’infanzia accreditati” (10 milioni di euro) per favorire la frequenza ai nidi, micronidi, dei minori dei nuclei familiari calabresi disagiati;

– “Borse di studio per il diritto allo studio universitario” (55 milioni di euro) per sostenere la frequenza alle università calabrese degli studenti;

– “Master post laurea” (6 milioni) finanziati sotto forma di voucher ai laureati calabresi per migliorare la loro formazione;

– “Sostegno ai dottorati” (8 milioni di euro) per sostenere la frequenza dei laureati calabresi ai dottorati di ricerca innovativi;

– “Alta formazione nell’area medico sanitaria” (6 milioni) borse di studio destinate ai giovani specializzandi in medicina;

– “Istruzione tecnologica superiore” (11 milioni di euro) per garantire quei profili formativi di cui hanno bisogno le imprese calabresi.