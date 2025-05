“Regione sospenda rapporti con Israele fino al rispetto dei diritti umani”: Lo Schiavo presenta una mozione

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Il consigliere regionale calabrese Antonio Lo Schiavo, presidente del gruppo Misto – Liberamente Progressisti, ha presentato una mozione al Consiglio regionale per chiedere la sospensione di ogni rapporto istituzionale, commerciale e promozionale tra la Regione Calabria e il Governo di Israele, fino al ripristino del rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale nei territori palestinesi e nella Striscia di Gaza. L’iniziativa prende spunto da una mozione analoga approvata di recente dal Consiglio regionale della Puglia. Nel testo, Lo Schiavo sottolinea come “il conflitto in Medio Oriente abbia causato una grave crisi umanitaria, con un altissimo numero di vittime civili, in particolare a Gaza”. Per questo motivo, richiama la Regione Calabria al proprio “dovere morale” di prendere posizione su questioni internazionali che toccano direttamente i diritti fondamentali dell’uomo.

La mozione chiede esplicitamente che il Consiglio regionale condanni le azioni militari condotte da Israele nella Striscia di Gaza, riconosca ufficialmente lo Stato di Palestina come Stato libero, indipendente e sovrano – in linea con le risoluzioni del Parlamento europeo e italiano – e sostenga ogni iniziativa volta a promuovere un cessate il fuoco immediato, oltre a garantire l’accesso sicuro e senza restrizioni agli aiuti umanitari.

Infine, il documento propone che la Regione Calabria sospenda ogni forma di collaborazione con il Governo israeliano o con entità a esso riconducibili, incluse agenzie e società partecipate, fino a nuova deliberazione. “La Calabria – afferma Lo Schiavo – non può restare in silenzio di fronte a una tragedia umanitaria di questa portata. I valori di pace, giustizia e solidarietà devono tradursi in atti concreti”, conclude il consigliere.