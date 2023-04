Regione, pubblicato il bando per i tutori per minori stranieri non accompagnati

CATANZARO – Il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, ha emanato un bando pubblico e aperto a livello regionale, senza data di scadenza, per la selezione dei tutori volontari da inserire nell’apposito elenco istituito presso i Tribunali per i Minorenni della regione Calabria.

L’incarico di promuovere e facilitare la nomina di tutori volontari – figure in grado di assumere la rappresentanza legale dei minori stranieri non accompagnati, oltre che promuoverne il benessere psico-fisico e vigilare sui percorsi di educazione e integrazione, nonché di selezionare e formare i privati cittadini disposti ad assumersi questo compito, è affidato dall’articolo 11 della “Legge Zampa” ai Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza e a quelli delle province autonome di Trento e Bolzano. Il bando è pubblicato sul sito web del Consiglio Regionale della Calabria.