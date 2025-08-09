HomeCalabria

Regione, opposizioni: «con il decreto Pietropaolo certifica la fine del mandato, Occhiuto lasci carica commissario sanità»

Bevacqua (Pd), Tavernise (M5s) e Lo Schiavo (Misto): “Dimissioni effettive, il vicepresidente ora guida l’ordinaria amministrazione. Occhiuto lasci anche la sanità"

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – “No ad una campagna elettorale con ruoli di potere”. Il decreto ufficiale di indizione delle elezioni regionali in Calabria, pubblicato oggi sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC) e firmato dal vicepresidente Filippo Pietropaolo, diventa un nuovo terreno di scontro politico tra maggioranza e opposizioni. A poche ore dalla pubblicazione, il duro attacco dei capigruppo regionali Mimmo Bevacqua (PD), Davide Tavernise (M5S) e Antonio Lo Schiavo (Misto).

“Il decreto certifica ciò che sosteniamo da giorni: dopo le dimissioni di Occhiuto, le funzioni di presidente spettano al vicepresidente per l’ordinaria amministrazione”, scrivono i tre esponenti, rivendicando la legittimità costituzionale della loro posizione, “supportata — affermano — dalla Costituzione, dallo Statuto regionale e dalla giurisprudenza”.

Le opposizioni attaccano frontalmente lo stesso Pietropaolo, accusato di aver smentito sé stesso: “Altro che conferenza stampa fantozziana, come l’ha definita lui stesso: avrebbe fatto meglio a tacere. Con la sua firma ha certificato che Occhiuto non può più esercitare le funzioni di presidente. È la prova che abbiamo avuto ragione fin dall’inizio”.

I tre capigruppo chiedono ora che Roberto Occhiuto lasci immediatamente l’incarico di Commissario alla Sanità, ritenendo inaccettabile che possa ricandidarsi e al contempo mantenere un ruolo che, a loro dire, gli garantirebbe potere e visibilità durante la campagna elettorale. “Non è ammissibile che si conduca la campagna da commissario, alterando le condizioni di parità tra i candidati. La Calabria merita istituzioni credibili e regole chiare”. Riguardo alla data del voto, che si terrà il 5 e 6 ottobre prossimi: secondo le opposizioni, la scelta non sarebbe frutto di volontà politica, ma della pressione esercitata dagli organi di garanzia, dopo che si era ipotizzata una tornata elettorale anticipata al 28 e 29 settembre. “Continueremo a vigilare — concludono Bevacqua, Tavernise e Lo Schiavo — affinché i calabresi abbiano un governo di garanzia fino al voto e possano scegliere in piena libertà e trasparenza il proprio futuro”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Botulino: arrivate all’Annunziata altre 3 fiale di antidoto, sono 14 i pazienti ricoverati

Area Urbana
COSENZA - Sono arrivate all'ospedale dell’Annunziata di Cosenza, le tre fiale di antitossina botulinica prelevate dall’elicottero del 118 al San Camillo di Roma. Salgono...

Tentano di liberare un parente durante l’arresto: tre persone in manette

Calabria
COTRONEI (KR) - Doveva essere un intervento ordinario, ma si è trasformato in un’operazione ben più complessa per i carabinieri di Cotronei e i...

Lorica: aperto un nuovo campo di Padel con vista lago, nel cuore del Parco...

Provincia
LORICA – Si amplia l’offerta turistico-sportiva a Lorica, rendendo la località ancora più attrattiva per i turisti. Da oggi, infatti, è possibile giocare a...
Padre-Fedele-Cosenza-Monaco

Padre Fedele Bisceglie, Caruso e Mazzuca: «consegneremo al Frate Cappuccino il sigillo della...

Area Urbana
COSENA - Il sindaco Franz Caruso ed il presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Mazzuca conferiranno a Padre Fedele Bisceglia il sigillo della città. “Avremmo...

Intossicazione da botulino, il bollettino dall’ospedale di Cosenza: in arrivo altre tre fiale di...

Area Urbana
COSENZA - Sono segnali incoraggianti quelli che arrivano dall’ospedale Annunziata di Cosenza, dove sono ricoverati i pazienti colpiti dal grave focolaio di botulismo alimentare...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36924Area Urbana22206Provincia19709Italia7980Sport3836Tirreno2846Università1443
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Area Urbana

Botulino: arrivate all’Annunziata altre 3 fiale di antidoto, sono 14 i...

COSENZA - Sono arrivate all'ospedale dell’Annunziata di Cosenza, le tre fiale di antitossina botulinica prelevate dall’elicottero del 118 al San Camillo di Roma. Salgono...
Calabria

Tentano di liberare un parente durante l’arresto: tre persone in manette

COTRONEI (KR) - Doveva essere un intervento ordinario, ma si è trasformato in un’operazione ben più complessa per i carabinieri di Cotronei e i...
Padre-Fedele-Cosenza-Monaco
Area Urbana

Padre Fedele Bisceglie, Caruso e Mazzuca: «consegneremo al Frate Cappuccino...

COSENA - Il sindaco Franz Caruso ed il presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Mazzuca conferiranno a Padre Fedele Bisceglia il sigillo della città. “Avremmo...
Area Urbana

Intossicazione da botulino, il bollettino dall’ospedale di Cosenza: in arrivo altre...

COSENZA - Sono segnali incoraggianti quelli che arrivano dall’ospedale Annunziata di Cosenza, dove sono ricoverati i pazienti colpiti dal grave focolaio di botulismo alimentare...
Tirreno

Diamante: intossicazione da botulino: 18 parti offese. Accertati 16 casi, tra...

PAOLA (CS) - La Procura di Paola ha individuato 18 parti offese in relazione alle due persone decedute ed a quelle ricoverate in ospedale...
droga contanti squadra mobile
Calabria

La droga nascosta al ‘fresco’ nel congelatore, arrestato dalla Polizia

VIBO VALENTIA - La Polizia ha arrestato ieri mattina un uomo, residente a Pizzo, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA