Regione: ok giunta a piano esecutivo di promozione turistica per l’anno 2023

CATANZARO – La Giunta della Regione Calabria, ha adottato, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, il Piano esecutivo di promozione turistica per l’anno 2023, in attuazione degli obiettivi generali individuati nel Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile 2023-2025. Su indicazione del presidente Occhiuto e dell’assessore all’Ambiente, alle Partecipate, alla Programmazione unitaria e ai Progetti strategici, Marcello Minenna, è stato, poi, deliberato di riconfermare gli interventi nel Comune di Locri per la realizzazione di un polo scolastico con il relativo recupero dell’immobile destinato a sede del Forum per la resistenza e la verità (programma Forever).

Con un’altra delibera dell’assessore Minenna, la Giunta ha anche approvato la rimodulazione del piano finanziario, inerente al programma di efficientamento e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani ricadenti nei Comuni costieri calabresi, assegnando ulteriori risorse pari a 1.773.221,03 di euro.

Con una delibera dell’assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo, vengono destinati 300.000 euro di risorse, assegnate alla Regione dal Ministero per la Coesione territoriale, alle quattro aree interne Reventino-Savuto, Grecanica, Sila-Presila crotonese e cosentina e Versante ionico Serre, principalmente per progetti riguardanti la mobilità. Inoltre, su proposta della vicepresidente, Giusi Princi, sono state approvate due variazioni di bilancio.

Con una variazione compensativa al Por Calabria 2014-2020, riguardante il Dipartimento Lavori pubblici, viene implementata la dotazione finanziaria di euro 14.074.820,08 per consentire l’avanzamento e la chiusura dei lavori della Gallico-Gambarie, III e IV lotto, II stralcio, strada Mirto Crosia-Longobucco. L’altra variazione compensativa è afferente al Poc 2014-2020, ammonta a 1.738.691,83 di euro, e consente lo scorrimento della graduatoria sulle manifestazioni sportive 2023 e la pubblicazione dell’avviso sugli eventi culturali 2023.