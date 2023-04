Regione, cordoglio per la scomparsa prematura del fratello di Giusi Princi

REGGIO CALABRIA – È prematuramente scomparso sabato sera il fratello del vicepresidente della Regione Calabria, Giusi Princi.

“Esprimo il più profondo cordoglio alla vicepresidente della Giunta regionale Giusi Princi per la prematura scomparsa dell’amato fratello“. Lo afferma il presidente Filippo Mancuso che rivolge, “anche a nome del Consiglio regionale, sincere condoglianze alle famiglie Princi-Cannizzaro, in questo momento di dolore per il lutto improvviso”.

Cordoglio anche nelle parole del sindaco di Catanzaro: “Esprimo tutta la mia personale vicinanza e quella della città Capoluogo di Regione – scrive Nicola Fiorita – alla vice presidente della Giunta Regionale, Giusy Princi, colpita dalla gravissima e prematura perdita del fratello. Ci stringiamo a lei in questo momento di profondo dolore con i sentimenti del nostro più sincero cordoglio, memori innanzi tutto del legame umano, e poi della proficua interlocuzione istituzionale, che ha segnato fin qui le nostre rispettive esperienze di governo”.

Anche il presidente della Regione Roberto Occhiuto, ha rivolto parole di cordoglio attraverso twitter: “Tutta la Giunta della Regione Calabria si stringe attorno a Giusi Princi, per l’improvvisa scomparsa del fratello. Sincero cordoglio alla nostra vice presidente e a tutta la sua famiglia, colpita da questo grave lutto”.

La redazione di quicosenza e RLB porge le più sentite condoglianze alla vice presidente della regione Calabria e a tutta la famiglia per la triste perdita.