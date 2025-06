Regione Calabria: via libera a nuovi fondi rivolti alle famiglie e al sistema teatrale

- Advertisement -

CATANZARO – Sostegno concreto alle famiglie e rilancio del sistema teatrale regionale. Sono questi gli obiettivi dei due provvedimenti approvati dalla Giunta regionale della Calabria su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali, Caterina Capponi, nell’ultima seduta dell’esecutivo. Il primo provvedimento riguarda il Piano operativo regionale per il riparto del Fondo per le politiche della famiglia, previsto dal decreto del 23 dicembre 2024. Alla Calabria è stata assegnata una dotazione di oltre 1,17 milioni di euro (1.179.556,85 euro) da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia. Le risorse saranno destinate al potenziamento dei servizi sociali dedicati ai nuclei familiari, con particolare attenzione a minori, anziani e famiglie vulnerabili, attraverso la rete dei Centri per la famiglia.

Tra gli obiettivi prioritari del Piano:

– Rafforzare le figure professionali a tutela dei minori e offrire nuovi strumenti di supporto ai giovani, soprattutto rispetto all’uso del web e ai rischi legati alla sfera digitale;

– Introdurre interventi di prevenzione contro l’uso di sostanze psicotrope;

– Valorizzare la figura dell’anziano attraverso il concetto di invecchiamento attivo, promuovendo il loro coinvolgimento in attività di supporto, consulenza e accompagnamento delle famiglie.

“Si tratta di un intervento che riconosce nella famiglia un nodo centrale della rete sociale e punta a valorizzare anche le risorse già presenti sul territorio, come gli anziani, che possono avere un ruolo attivo e propositivo nella comunità”, ha sottolineato l’assessore Capponi.

Il secondo atto approvato riguarda invece il Piano triennale 2025-2027 per il sistema teatrale regionale, previsto dalla legge regionale 19/2017. Il documento delinea obiettivi, priorità e modalità operative per sostenere e valorizzare le attività teatrali in Calabria. Il Piano passerà ora al vaglio della commissione consiliare competente per il parere necessario alla sua approvazione definitiva da parte della Giunta. Due misure, dunque, che puntano a rafforzare il tessuto sociale e culturale della regione, sostenendo al tempo stesso le famiglie calabresi e promuovendo l’identità artistica e teatrale del territorio.