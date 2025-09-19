HomeCalabria

Regione Calabria, 26 nuovi ingressi grazie alla mobilità esterna tra pubbliche amministrazioni

L’assessore Pietropaolo: “Una scelta strategica per rafforzare gli uffici regionali e permettere ai calabresi di tornare a lavorare nella loro terra”

CATANZARO – La Regione Calabria punta sul rafforzamento della propria macchina amministrativa e sul rientro dei professionisti calabresi attraverso il meccanismo della mobilità esterna tra pubbliche amministrazioni. Lo annuncia l’assessore regionale all’Organizzazione e Risorse Umane, Filippo Pietropaolo, commentando i risultati dell’avviso pubblico bandito per la selezione di 26 nuove unità a tempo pieno e indeterminato, destinate agli uffici della Giunta.

Il bando, pubblicato nell’estate del 2024, ha riservato il 50% dei posti ai dipendenti delle PA extraregionali, con l’obiettivo di contrastare la storica diaspora professionale e facilitare il rientro di competenze preziose nella regione. Le candidature, aperte dal 2 agosto al 16 settembre 2024, hanno registrato oltre 500 domande, un dato che conferma il forte interesse di molti calabresi a riavvicinarsi alla propria terra.

Le graduatorie definitive sono già state pubblicate e la presa di servizio dei vincitori è attesa entro il mese di settembre. “Un canale trasparente e meritocratico – ha commentato Pietropaolo – che rafforza l’efficienza amministrativa e restituisce dignità e speranza a tanti lavoratori”. L’iniziativa si inserisce all’interno delle politiche di riorganizzazione e modernizzazione della PA regionale, puntando su competenza, legalità e coesione sociale.

