Regionali, un gruppo di cittadini scende in campo e sostiene Flavio Stasi: «La Calabria merita una svolta»

COSENZA – “La Calabria merita una svolta vera”. È questo il monito con cui un gruppo di cittadini calabresi ha deciso di scendere in campo e sostenere per le prossime elezioni regionali Flavio Stasi, il sindaco di Corigliano Rossano.

“Siamo un gruppo di cittadini calabresi stanchi dell’evolversi dell’ennesima campagna elettorale – scrivono in una nota – La Calabria merita una guida capace di ascoltare i territori, di restituire dignità ai cittadini e di rompere con i vecchi schemi che per troppo tempo hanno soffocato la nostra terra”.

Per i calabresi, però, “l’esordio di questa campagna elettorale ci riporta a una politica lontana dai veri problemi della gente. Interessi di palazzo, trasversalismi politici sono ormai il sale di una competizione elettorale che sembra già scritta” tuona il gruppo che spiega di aver trovato un proprio riferimento, il solo che possa ambire alla presidenza della Cittadella. “Per questo crediamo – dicono – che Flavio Stasi possa rappresentare oggi la candidatura più autentica, coraggiosa e credibile alla Presidenza della Regione Calabria. Con il suo percorso di amministratore, con la sua esperienza diretta a fianco delle comunità, ha dimostrato che la politica può tornare a essere servizio, visione e impegno collettivo”.

Perchè puntare sulla candidatura di Flavio Stasi

“La sua candidatura non è la candidatura di un singolo, ma la speranza di un’intera Calabria che vuole cambiare. – spiegano ancora i calabresi che si riuniscono intorno alla figura di Flavio Stasi – Invitiamo cittadine e cittadini, associazioni, lavoratrici e lavoratori, giovani e meno giovani, a sostenere questa sfida. Una sfida che non appartiene solo a Flavio Stasi, ma a tutti noi che vogliamo una Regione libera dalle clientele e dalle vecchie logiche di potere, attenta ai diritti sociali, al lavoro, alla sanità pubblica e all’ambiente e capace di investire nelle energie dei calabresi che non si arrendono. – concludono – La Calabria non ha bisogno di promesse vuote, ma di coraggio, competenza e partecipazione”.