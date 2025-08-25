HomeCalabria

Regionali, Tridico incontra il campo largo: «Prima la sanità, poi lavoro e infrastrutture»

Così il candidato alla presidenza della Regione, all'incontro con i leader della coalizione che lo sostiene: «quello che i calabresi invocano è la soluzione dei problemi della sanità»

COSENZA – “In questi primi giorni di campagna elettorale quello che i calabresi invocano è la soluzione dei problemi della sanità perché non si possono curare. Abbiamo un sistema sanitario, un sistema di ospedali che in Calabria ci vorrebbe emergency. Mi dicono prenditi cura del nostro sistema sanitario e del nostro sistema ospedaliero, che fa acqua da tutte le parti. La sanità è la nostra principale priorità perché l’Amministrazione regionale ha lasciato lacune enormi”.

Così Pasquale Tridico, candidato del “campo largo” alla presidenza della Regione, parlando con i giornalisti prima di incontrare a Lamezia Terme i leader della coalizione che lo sostiene. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti regionali di Pd, M5S, Avs, Federazione riformista, Psi, Italia viva, Azione, +Europa, Partito repubblicano, Demos, Mezzogiorno federato e Rifondazione comunista.

“Mi aspetto – ha aggiunto Tridico – tanto entusiasmo e tanta sintonia attorno alla mia candidatura. Ci incontriamo oggi, ma ovviamente c’è stata una costruzione precedente. Ho sentito nei giorni scorsi il presidente Conte, la segretaria Elly Schlein. C’è un crescendo di entusiasmo attorno ai temi ed al programma che pongo e attorno a questa coalizione molto forte e sono molto contento. Dalla sanità al lavoro che non c’è, alle infrastrutture, alle aree interne, c’è piena convergenza”.

