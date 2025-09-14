HomeCalabria

Regionali, Tridico: «Dalla Calabria partito un laboratorio riformista»

Il candidato del centrosinistra punta a "ricollegare il Sud. Un Mezzogiorno federato è la nostra idea di Stato, di uno Stato sociale" ha detto oggi da Bologna

BOLOGNA – “Dalla Calabria è partito, prima degli altri, un grande laboratorio, un laboratorio riformista, socialdemocratico, socialista, un laboratorio di nuove idee, per noi un laboratorio progressista. Il Movimento 5 Stelle è a fianco di questo progetto, qui in Calabria lo guida, vogliamo essere protagonisti insieme a voi tutti”. Così Pasquale Tridico, candidato presidente per il centrosinistra alle elezioni in Calabria, in un intervento video alla Festa dell’Avanti in corso a Bologna, ha definito l’azione avviata da lui ed il suo partito con la campagna elettorale in Calabria.

“Io – ha aggiunto – ho una speranza: che in Campania con Fico, in Puglia con De Caro e in Calabria con Tridico riusciremo a ricollegare questo Sud. Un Mezzogiorno federato è la nostra idea di Stato, di uno Stato sociale“.

“Sono contento di dare il mio saluto da un’area interna della Calabria – ha detto Trdico nel corso del video – siamo impegnati in una grande battaglia insieme, insieme col Partito Socialista, insieme con tutti voi dell’area riformista, insieme con l’Avanti, che tradizionalmente qui in Calabria ha costituito anche una speranza nei decenni scorsi”.

Al riguardo, ha osservato il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio, “con Tridico, con il presidente Conte, con l’intera coalizione faremo un ottimo lavoro. E’ il metodo che ci piace: insieme, uniti sulle idee e le cose da fare, capaci di dare spazio a più voci”

