Regionali, Toscano contro Occhiuto e Tridico: «Entrambi a favore della sanità privata, scappano dal confronto»

CATANZARO – “Vedo che gli uomini di Occhiuto – Straface e Caputo – rilanciano la nostra nota che denuncia l’ipocrisia di Tridico, difensore della sanità pubblica che ospita nelle sue liste i padroni della sanità privata. Voglio dire agli uomini di Occhiuto che non basta dire una cosa giusta per avere ragione”. Lo afferma Francesco Toscano, candidato alla presidenza della regione per Democrazia Sovrana e Popolare che ricorda che l’ex governatore non è molto diverso dall’ex presidente dell’Inps in quanto nel corso del suo mandato “ha stanziato nel bilancio 2024 quasi mezzo miliardo di euro in favore della sanità privata, soldi che potevano essere usati per potenziare reparti e assumere medici negli ospedali pubblici” chiosa Toscano.

“La destra non deve copiare i nostri argomenti perché non ha la credibilità per difendere alcune istanze” aggiunge il candidato di Democrazia Sovrana e Popolare che da parte sua accusa Occhiuto ed il fronte del centrodestra senza risparmiare Tridico ed il centrosinistra. Ai due, infatti, va l’accusa di “scappare dal confronto”. Il riferimento è ad alcuni dibattiti organizzati in vista delle prossime elezioni che hanno escluso proprio Toscano. “Preferiscono fare paludati incontri a due come” tuona sui social l’esponente Democrazia Sovrana e Popolare che invia anche un messaggio chiaro agli elettori.

Per Toscano la sintesi “Vedrai che voteranno di nuovo per il centrodestra di Occhiuto o il centrosinistra di Tridico nonostante le condizioni pietose in cui versa la Regione per colpa di questi gruppi di potere” è ingiusta. “Gli elettori non sono pavidi né collusi con questi affaristi, sono semplicemente sfiduciati. I cittadini non credono più nella buona fede di nessuno. Non dobbiamo giudicarli ma rassicurarli“.