HomeCalabria

Regionali, Toscano contro Occhiuto e Tridico: «Entrambi a favore della sanità privata, scappano dal confronto»

Il candidato alla presidenza della Regione per Democrazia Sovrana e Popolare a muso duro contro gli avversari: "Preferiscono fare paludati incontri a due come"

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – “Vedo che gli uomini di Occhiuto – Straface e Caputo – rilanciano la nostra nota che denuncia l’ipocrisia di Tridico, difensore della sanità pubblica che ospita nelle sue liste i padroni della sanità privata. Voglio dire agli uomini di Occhiuto che non basta dire una cosa giusta per avere ragione”. Lo afferma Francesco Toscano, candidato alla presidenza della regione per Democrazia Sovrana e Popolare che ricorda che l’ex governatore non è molto diverso dall’ex presidente dell’Inps in quanto nel corso del suo mandato “ha stanziato nel bilancio 2024 quasi mezzo miliardo di euro in favore della sanità privata, soldi che potevano essere usati per potenziare reparti e assumere medici negli ospedali pubblici” chiosa Toscano.

“La destra non deve copiare i nostri argomenti perché non ha la credibilità per difendere alcune istanze” aggiunge il candidato di Democrazia Sovrana e Popolare che da parte sua accusa Occhiuto ed il fronte del centrodestra senza risparmiare Tridico ed il centrosinistra. Ai due, infatti, va l’accusa di “scappare dal confronto”. Il riferimento è ad alcuni dibattiti organizzati in vista delle prossime elezioni che hanno escluso proprio Toscano. “Preferiscono fare paludati incontri a due come” tuona sui social l’esponente Democrazia Sovrana e Popolare che invia anche un messaggio chiaro agli elettori.

Per Toscano la sintesi “Vedrai che voteranno di nuovo per il centrodestra di Occhiuto o il centrosinistra di Tridico nonostante le condizioni pietose in cui versa la Regione per colpa di questi gruppi di potere” è ingiusta. “Gli elettori non sono pavidi né collusi con questi affaristi, sono semplicemente sfiduciati. I cittadini non credono più nella buona fede di nessuno. Non dobbiamo giudicarli ma rassicurarli“.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

tasse piccole imprese presidente cia calabria

È Reggio la provincia calabrese con la maggiore tassazione sulle piccole imprese. Cosenza al...

Italia
COSENZA - È Reggio Calabria la provincia calabrese con la maggiore tassazione sulle piccole imprese (54.4%), mentre Catanzaro si rivela, con due punti in...
miss italia 2025 katia buchicchio

Miss Italia 2025 è Katia Buchicchio: la corona va per la prima volta alla...

Italia
PORTO SAN GIORGIO – La più bella d’Italia è Katia Buchicchio, 18 anni, lucana di Anzi, in provincia di Potenza. Con la sua grazia...
nuovi tecnici vigili fuoco cosenza

Nuovi arrivi al Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza: due ispettori tecnici in...

Area Urbana
COSENZA – Al Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza arrivano due nuovi professionisti: Francesco De Luca e Francesco Grimaldi, Funzionari Tecnici Ispettori Antincendio,...
stadio ezio scida crotone

Influenza delle cosche su security e ingressi allo stadio: Crotone calcio in amministrazione giudiziaria

Calabria
CROTONE - Il Tribunale di Catanzaro ha disposto l’amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti della FC Crotone srl, squadra attualmente militante nel girone...
Ospedale-Civile-dellAnnunziata-Cosenza-storia

Neonato muore all’ospedale di Cosenza e il corpo scompare, il fratello: «Mamma non ci...

Area Urbana
COSENZA – Il cadavere di un neonato scomparve all’Ospedale di Cosenza nel 1968. La mamma tornò a casa senza riuscire a sapere perché fosse...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37355Area Urbana22461Provincia19901Italia8033Sport3870Tirreno2958Università1466
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

scuola cosa cambia settembre
Italia

In Italia la scuola arranca su tutto: dall’agibilità ai collaudi statici...

ROMA - In Italia sul fronte dell’edilizia scolastica negli ultimi 25 anni la scuola italiana arranca. Non solo è fragile, ma continua a soffrire...
Calabria

Mancati pagamenti per le prestazioni ambulatoriali nelle strutture convenzionate, lavoratori in...

COSENZA - Preoccupa la situazione dei mancati pagamenti da parte della Regione Calabria per le prestazioni ex APA-PAC, erogate in regime ambulatoriale o di...
appello Fita Calabria candidati
Calabria

Regionali, l’appello di Fita Calabria ai candidati: «Investire nello sport e...

COSENZA - In vista delle prossime elezioni regionali, il Comitato Fita Calabria rivolge un appello ai candidati alla presidenza della Regione Calabria. Il messaggio...
Tirreno

Verbicaro, al via i lavori di consolidamento sulla Provinciale numero 5

VERBICARO (CS) - Partiranno a breve i lavori di consolidamento sulla Provinciale numero 5, a Verbicaro, nel tratto interessato dalla frana. A comunicarlo in...
Calabria

Slot machine truccate per evadere i controlli: scattano sequestri, denunce e...

SEMINARA (RC) - Slot machine manomesse e scollegate dalla rete statale per sfuggire al monitoraggio e garantire introiti illeciti ai gestori. Otto apparecchi sequestrati,...
Provincia

Dipendenza da gioco d’azzardo, nella provincia di Cosenza si cura solo...

ROMA - Il gioco d'azzardo è una piaga che rimane ancora troppo silente nelle nostra societrà eppure sono tante le persone che ne restano...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA