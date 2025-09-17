Regionali, Toscano: «Conte non dia lezioni, distrusse la sanità con i suoi decreti Calabria»

- Advertisement -

COSENZA – “Giuseppe Conte parla di sanità calabrese come se non avesse mai governato il Paese. Non insulti l’intelligenza di noi calabresi: con i suoi decreti Calabria distrusse le ultime speranze di rilancio del Servizio sanitario regionale”. Lo dichiara Francesco Toscano, candidato di Dsp alla presidenza della Regione Calabria dopo le dichiarazioni di Giuseppe Conte, leader del M5S, ad un comizio elettorale a Vibo Valentia. “Allora – riassume Toscano – Conte rafforzò un commissariamento già fallimentare, moltiplicò poteri e incarichi, non risolse un tubo e lasciò il 118 al collasso, liste d’attesa infinite, ambulanze senza medici a bordo e interi territori privi di assistenza. Come nulla fosse, oggi fa lo gnorri e viene a Locri e Reggio a darci lezioni. Crede che noi calabresi non ricordiamo l’improvvisazione assoluta del suo governo, di cui dovrebbe ancora vergognarsi”? “Conte – incalza Toscano – non può ergersi a paladino della sanità. Ha già avuto la sua occasione e l’ha sprecata. Sotto il Covid, gli ricordo, condannò i calabresi all’abbandono totale, a non ricevere più visite e cure. Inoltre, fu complice muto di Mario Draghi anche sulla più grande operazione di controllo di massa, portata avanti – conclude Toscano – con l’abominio dei vaccini e del Green Pass”.