COSENZA – “Giuseppe Conte parla di sanità calabrese come se non avesse mai governato il Paese. Non insulti l’intelligenza di noi calabresi: con i suoi decreti Calabria distrusse le ultime speranze di rilancio del Servizio sanitario regionale”. Lo dichiara Francesco Toscano, candidato di Dsp alla presidenza della Regione Calabria dopo le dichiarazioni di Giuseppe Conte, leader del M5S, ad un comizio elettorale a Vibo Valentia. “Allora – riassume Toscano – Conte rafforzò un commissariamento già fallimentare, moltiplicò poteri e incarichi, non risolse un tubo e lasciò il 118 al collasso, liste d’attesa infinite, ambulanze senza medici a bordo e interi territori privi di assistenza. Come nulla fosse, oggi fa lo gnorri e viene a Locri e Reggio a darci lezioni. Crede che noi calabresi non ricordiamo l’improvvisazione assoluta del suo governo, di cui dovrebbe ancora vergognarsi”? “Conte – incalza Toscano – non può ergersi a paladino della sanità. Ha già avuto la sua occasione e l’ha sprecata. Sotto il Covid, gli ricordo, condannò i calabresi all’abbandono totale, a non ricevere più visite e cure. Inoltre, fu complice muto di Mario Draghi anche sulla più grande operazione di controllo di massa, portata avanti – conclude Toscano – con l’abominio dei vaccini e del Green Pass”.
Regionali, Toscano: «Conte non dia lezioni, distrusse la sanità con i suoi decreti Calabria»
Lo dichiara il candidato di Dsp alla presidenza della Regione Calabria dopo le dichiarazioni del leader del M5S ieri ad un comizio elettorale a Vibo
- Advertisement -
- Pubblicità sky-
Ultimi Articoli
Rende, Sorical lancia la campagna per mettersi in regola con l’acqua e non ricevere...
RENDE (CS) - Sorical, Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato in Calabria, in collaborazione con il Comune di Rende, ha avviato una procedura straordinaria...
Caloveto, il sindaco chiede il potenziamento dei prelievi: «Senza servizi le aree interne si...
CALOVETO (CS) – "Senza servizi le aree interne rischiano di spegnersi. Per questo diventa essenziale investire in presidi di prossimità, capaci di rispondere ai...
Un maxi incendio devasta il cantiere di una scuola in costruzione: salvi gli operai...
ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) - Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio nel cantiere del nuovo polo per l'infanzia di Villa Ilice nel pieno...
Sanità, Candida Tucci: «In Calabria serve un patto tra pubblico e privato per una...
COSENZA - "In Calabria il dibattito sulla sanità privata accreditata viene spesso ridotto a uno scontro ideologico tra pubblico e privato. Una visione sterile...
Insulti e body shaming contro Dalila Nesci: la denuncia della ex M5S ora candidata...
CATANZARO, 17 SET - L'ex parlamentare M5S Dalila Nesci, adesso candidata con Fratelli d'Italia alle regionali del 5 e 6 ottobre in Calabria, ha...
Correlati
-->
Leggi ancora
Rende, Sorical lancia la campagna per mettersi in regola con l’acqua...
RENDE (CS) - Sorical, Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato in Calabria, in collaborazione con il Comune di Rende, ha avviato una procedura straordinaria...
Un maxi incendio devasta il cantiere di una scuola in costruzione:...
ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) - Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio nel cantiere del nuovo polo per l'infanzia di Villa Ilice nel pieno...
Insulti e body shaming contro Dalila Nesci: la denuncia della ex...
CATANZARO, 17 SET - L'ex parlamentare M5S Dalila Nesci, adesso candidata con Fratelli d'Italia alle regionali del 5 e 6 ottobre in Calabria, ha...
Fiamme al mercato ortofrutticolo di Reggio, maxi intervento dei pompieri da...
REGGIO CALABRIA - Un incendio dalla tarda mattinata di oggi ha interessato l’area del mercato ortofrutticolo di Reggio Calabria. Le fiamme, sviluppatesi da cumuli...
Cosenza senza acqua, Caruso: «Intollerabile la pesante riduzione della portata da...
COSENZA - "La crisi idrica che vive Cosenza al pari di tutti i Comuni della provincia, è dovuta ad una pesante riduzione della portata...
Ore di paura per il sindaco Roy Biasi: citofonate e cartello...
TAURIANOVA (RC) - Il sindaco di Taurianova Roy Biasi, candidato con Forza Italia alle prossime regionali in Calabria, ha denunciato stamani ai carabinieri della...