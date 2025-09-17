HomeCalabria

Regionali, Toscano: «Conte non dia lezioni, distrusse la sanità con i suoi decreti Calabria»

Lo dichiara il candidato di Dsp alla presidenza della Regione Calabria dopo le dichiarazioni del leader del M5S ieri ad un comizio elettorale a Vibo

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – “Giuseppe Conte parla di sanità calabrese come se non avesse mai governato il Paese. Non insulti l’intelligenza di noi calabresi: con i suoi decreti Calabria distrusse le ultime speranze di rilancio del Servizio sanitario regionale”. Lo dichiara Francesco Toscano, candidato di Dsp alla presidenza della Regione Calabria dopo le dichiarazioni di Giuseppe Conte, leader del M5S, ad un comizio elettorale a Vibo Valentia. “Allora – riassume Toscano – Conte rafforzò un commissariamento già fallimentare, moltiplicò poteri e incarichi, non risolse un tubo e lasciò il 118 al collasso, liste d’attesa infinite, ambulanze senza medici a bordo e interi territori privi di assistenza. Come nulla fosse, oggi fa lo gnorri e viene a Locri e Reggio a darci lezioni. Crede che noi calabresi non ricordiamo l’improvvisazione assoluta del suo governo, di cui dovrebbe ancora vergognarsi”? “Conte – incalza Toscano – non può ergersi a paladino della sanità. Ha già avuto la sua occasione e l’ha sprecata. Sotto il Covid, gli ricordo, condannò i calabresi all’abbandono totale, a non ricevere più visite e cure. Inoltre, fu complice muto di Mario Draghi anche sulla più grande operazione di controllo di massa, portata avanti – conclude Toscano – con l’abominio dei vaccini e del Green Pass”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Acqua potabile rubinetto

Rende, Sorical lancia la campagna per mettersi in regola con l’acqua e non ricevere...

Area Urbana
RENDE (CS) - Sorical, Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato in Calabria, in collaborazione con il Comune di Rende, ha avviato una procedura straordinaria...
Caloveto protenziamento prelievi

Caloveto, il sindaco chiede il potenziamento dei prelievi: «Senza servizi le aree interne si...

Ionio
CALOVETO (CS) – "Senza servizi le aree interne rischiano di spegnersi. Per questo diventa essenziale investire in presidi di prossimità, capaci di rispondere ai...
cantiere-scuola-Isola

Un maxi incendio devasta il cantiere di una scuola in costruzione: salvi gli operai...

Calabria
ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) - Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio nel cantiere del nuovo polo per l'infanzia di Villa Ilice nel pieno...
Candida Tucci

Sanità, Candida Tucci: «In Calabria serve un patto tra pubblico e privato per una...

Calabria
COSENZA - "In Calabria il dibattito sulla sanità privata accreditata viene spesso ridotto a uno scontro ideologico tra pubblico e privato. Una visione sterile...
Dalila-Nesci

Insulti e body shaming contro Dalila Nesci: la denuncia della ex M5S ora candidata...

Calabria
CATANZARO, 17 SET - L'ex parlamentare M5S Dalila Nesci, adesso candidata con Fratelli d'Italia alle regionali del 5 e 6 ottobre in Calabria, ha...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37373Area Urbana22476Provincia19909Italia8034Sport3871Tirreno2960Università1467
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Acqua potabile rubinetto
Area Urbana

Rende, Sorical lancia la campagna per mettersi in regola con l’acqua...

RENDE (CS) - Sorical, Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato in Calabria, in collaborazione con il Comune di Rende, ha avviato una procedura straordinaria...
cantiere-scuola-Isola
Calabria

Un maxi incendio devasta il cantiere di una scuola in costruzione:...

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) - Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio nel cantiere del nuovo polo per l'infanzia di Villa Ilice nel pieno...
Dalila-Nesci
Calabria

Insulti e body shaming contro Dalila Nesci: la denuncia della ex...

CATANZARO, 17 SET - L'ex parlamentare M5S Dalila Nesci, adesso candidata con Fratelli d'Italia alle regionali del 5 e 6 ottobre in Calabria, ha...
incendio-mercato-reggio
Calabria

Fiamme al mercato ortofrutticolo di Reggio, maxi intervento dei pompieri da...

REGGIO CALABRIA - Un incendio dalla tarda mattinata di oggi ha interessato l’area del mercato ortofrutticolo di Reggio Calabria. Le fiamme, sviluppatesi da cumuli...
Acqua Sindaco Cosenza Caruso
Area Urbana

Cosenza senza acqua, Caruso: «Intollerabile la pesante riduzione della portata da...

COSENZA - "La crisi idrica che vive  Cosenza al pari di tutti i Comuni della provincia, è dovuta ad una pesante riduzione della portata...
Roy-Biasi_sindaco-Taurianova
Calabria

Ore di paura per il sindaco Roy Biasi: citofonate e cartello...

TAURIANOVA (RC) - Il sindaco di Taurianova Roy Biasi, candidato con Forza Italia alle prossime regionali in Calabria, ha denunciato stamani ai carabinieri della...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA