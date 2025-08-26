HomeCalabria

Regionali, Straface affonda Tridico: «Se sconfitto in Calabria torna a Bruxelles? Si dimetta subito»

La consigliera regionale di Forza Italia critica l'ex presidente dell'Inps su più fronti e chiede chiarezza sulle indiscrezioni su un presunto accordo con i vertici dei 5 Stelle che prevederebbe il ritorno al parlamento europeo in caso di sconfitta alle regionali: "Presa in giro nei confronti dei calabresi"

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – “Ricci nelle Marche, probabilmente Decaro in Puglia e Tridico in Calabria. Tre politici che, eletti appena un anno fa al Parlamento europeo, decidono di candidarsi nelle Regioni”. È il duro affondo che Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia riserva ai candidati alla regionali dei partiti avversari. In particolare la consigliera azzurra si è espressa su Pasquale Tridico, criticandolo su più fronti.

“L’ex presidente dell’Inps – aggiunge Straface – per settimane si è fatto pregare. Evidentemente non aveva molta voglia di mettersi in gioco. Dopo dieci giorni di pressing ha ceduto, come se candidarsi alla presidenza della Calabria possa essere una concessione fatta controvoglia. Contenti loro…”. Ma la Straface punta il dito su altri aspetti precisando che la questione è seria.

“Diversi articoli di stampa – ultimo il Foglio oggi – parlano di una presunta intenzione del professor Tridico, concordata con i vertici dei 5 Stelle. A fronte di una sconfitta in Calabria, cosa tra l’altro abbastanza scontata, Tridico resterebbe comodo ad occupare la sua poltrona a Bruxelles. Una cosa del genere sarebbe una presa in giro nei confronti dei calabresi. ‘Terra mia’, ‘le mie radici’, ‘Calabria amore mio’… e poi si scappa e si torna in Europa” tuona la consigliera azzurra.

“Occorre a nostro avviso mettere subito un punto fermo, per rispetto nei confronti dei cittadini che il 5 e 6 ottobre andranno alle urne”. “Pasquale Tridico – chiede Pasqualina Straface – si impegna formalmente, già da adesso, a fare il capo dell’opposizione in Consiglio regionale? Ed anzi, perché, come elemento di chiarezza e serietà, non si dimette subito da europarlamentare? Aspettiamo una sua risposta, la aspettano i calabresi”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

libri-scuola-cedole_Marziale

Marziale, il garante per l’infanzia contro il caro-scuola: «Qui in Calabria criticità grave»

Calabria
REGGIO CALABRIA - "L'aumento generalizzato dei costi legati all'inizio dell'anno scolastico rappresenta un serio ostacolo all'esercizio del diritto allo studio per migliaia di bambini...
Bozzo Caruso

Regionali, Caruso “dal centrodestra scorrettezza politica”. Bozzo (FI) “è preoccupato perchè la nave affonda”

Area Urbana
COSENZA - Era dovuta intervenire con una seconda nota per sgombrare il campo definitivamente da qualunque dubbio. "Reputo necessario esprimere la mia indisponibilità a...
Fiera-San-Giovanni-in-Fiore

San Giovanni in Fiore, inaugurata la Fiera tradizionale: tre giorni di storia, commercio e...

Provincia
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - È stata inaugurata la fiera tradizionale di San Giovanni in Fiore, che fino a giovedì 28 agosto animerà...
Giuseppe-Conte_Pasquale-Tridico

Conte: «FdI attacca Tridico, ma con il reddito di cittadinanza ha salvato 1 milione...

Calabria
ROMA - "Fratelli d'Italia e i giornali posseduti da parlamentari di maggioranza hanno scatenato una campagna contro Tridico, perché nel loro mondo al contrario...
Incendio Amantea auto

Amantea, a fuoco l’auto di un esercente e fratello dell’Assessore al Comune. Il sindaco...

Tirreno
AMANTEA - L'auto di un commerciante di Amantea, fratello dell'Assessore all'Urbanistica e ai lavori pubblici al Comune, è stata divorata da un incendio divampato...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37110Area Urbana22283Provincia19791Italia8006Sport3850Tirreno2913Università1450
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Calabria

Caos visite dermatologiche: mancano medici, CNDDU attacca ma l’Asp si difende...

CROTONE - Prenotazioni per visite dermatologiche annullate all'ultimo momento per via della precarietà o della mancanza di medici. Avviene presso l'Asp di Crotone ed...
Area Urbana

Cosenza, nasce la Fondazione “Le Idee di Chicco”. Occhiuto: «Diamo voce...

COSENZA - Mario Occhiuto, senatore di Forza Italia ed ex sindaco di Cosenza, procede con la Fondazione “Le Idee di Chicco”, un progetto nato...
Ionio

Rissa con accoltellamento a Mandatoriccio, un giovane in gravi condizioni all’Annunziata

MANDATORICCIO (CS) -  È una notte drammatica quella trascorsa a Mandatoriccio dove un gruppo di ragazzi è rimasto coinvolto in una violenta rissa finita...
Calabria

Cerca di sedare una rissa ma ha un malore, morto un...

TROPEA (VV) - Una rissa scoppiata in tarda serata prima in un locale sul lungomare di Tropea e continuata fuori, ha portato questa notte...
Calabria

Violento scontro tra auto e bici: gravi le condizioni di un...

NARDODIPACE (VV) - Un grave incidente si è verificato nella serata di ieri e ha visto coinvolto un bamnbino di 11 anni. Era in...
Regionali
Calabria

Regionali, boom di aspiranti per le candidature con FdI. Donzelli: «Più...

CATANZARO - "Oltre cento disponibilità alla candidatura, entusiasmo e una forte voglia di partecipare ad un nuovo progetto di buongoverno della Calabria. È quanto...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA