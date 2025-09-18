HomeCalabria

Regionali, stop definitivo a Mimmo Lucano: il Consiglio di Stato conferma l’incandidabilità

Lucano si era candidato con la lista di Fratoianni e Bonelli ma le commissioni elettorali dei Tribunali di Reggio Calabria e Cosenza lo avevano depennato, in applicazione della legge Saverino

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – ll Consiglio di Stato ha rigettato l’appello presentato dai legali di Mimmo Lucano per chiedere l’annullamento delle sentenze del Tar di Reggio Calabria e Catanzaro che avevano confermato l’incandidabilità del sindaco di Riace ed europarlamentare di Avs alle elezioni regionali in Calabria del 5 e 6 ottobre. Lucano si era candidato con la lista di Fratoianni e Bonelli nelle circoscrizioni Sud e Nord, ma le commissioni elettorali dei Tribunali di Reggio Calabria e Cosenza lo avevano depennato, in applicazione della legge Saverino, a causa della condanna per falso comminatagli nel processo “Xenia”. Contro la decisione delle Commissioni avevano presentato ricorso i difensori di Lucano, gli avvocati Andrea Daqua e Giuliano Saitta. Ricorso che lunedì scorso era stato rigettato dal Tar di Reggio Calabria, mentre il Tribunale amministrativo regionale di Catanzaro lo aveva dichiarato improcedibile.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

corrado-alvaro

Corrado Alvaro inserito tra gli autori del ’900 da studiare nelle scuole italiane

Calabria
CATANZARO - "Nei giorni scorsi ho avuto un’interlocuzione con il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per proporre l’inserimento di Corrado Alvaro tra...
Cosenza Brescia 01 curva Nord

Cosenza calcio: tifosi, società e sindaco a confronto. Caruso sarà all’assemblea indetta dalla Curva...

Area Urbana
COSENZA - Franz Caruso ha incontrato nel pomeriggio di oggi una delegazione di tifosi della Curva Nord dello Stadio San Vito-Marulla. Al centro dell'incontro,...
incendio-statale-504

Caos viabilità per il vasto incendio a Santa Domenica Talao, riaperta la Statale 504...

Provincia
COSENZA - A seguito dell’incendio divampato nelle prime ore del pomeriggio tra i comuni di Santa Domenica Talao e Scalea, nel Cosentino, è stata...
Incidente-Rende

Rende, incidente nei pressi del cinema Garden. Lunghe code e traffico paralizzato

Area Urbana
RENDE (CS) - Un incidente stradale autonomo si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Rende, subito dopo l’uscita dal tunnel del centro...
tridico-occhiuto_toscano

Tridico assente al confronto, organizzatore del dibattito lo difende: «polemiche infondate»

Calabria
COSENZA - "Nei giorni precedenti avevo avuto con lui un confronto diretto, durante il quale mi aveva assicurato che pur essendo impegnato nell'Alto Cosentino...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37386Area Urbana22490Provincia19912Italia8034Sport3873Tirreno2963Università1468
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Cosenza Brescia 01 curva Nord
Area Urbana

Cosenza calcio: tifosi, società e sindaco a confronto. Caruso sarà all’assemblea...

COSENZA - Franz Caruso ha incontrato nel pomeriggio di oggi una delegazione di tifosi della Curva Nord dello Stadio San Vito-Marulla. Al centro dell'incontro,...
incendio-statale-504
Provincia

Caos viabilità per il vasto incendio a Santa Domenica Talao, riaperta...

COSENZA - A seguito dell’incendio divampato nelle prime ore del pomeriggio tra i comuni di Santa Domenica Talao e Scalea, nel Cosentino, è stata...
Incidente-Rende
Area Urbana

Rende, incidente nei pressi del cinema Garden. Lunghe code e traffico...

RENDE (CS) - Un incidente stradale autonomo si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Rende, subito dopo l’uscita dal tunnel del centro...
tridico-occhiuto_toscano
Calabria

Tridico assente al confronto, organizzatore del dibattito lo difende: «polemiche infondate»

COSENZA - "Nei giorni precedenti avevo avuto con lui un confronto diretto, durante il quale mi aveva assicurato che pur essendo impegnato nell'Alto Cosentino...
terzo-megalotto-Sibari-Roseto
Ionio

Da Sibari a Roseto, Terzo Megalotto quasi completato: primi 18 km...

COSENZA - "Nei cantieri della Statale 106 si respira un’energia nuova: il Terzo Megalotto è quasi completato". L'annuncio arriva dalla pagina social Ponte sullo...
Salvini-incontra-gli-ingegneri-calabria
Senza categoria

Ponte sullo Stretto e Statale 106: Salvini fa il punto con...

ROMA – Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato oggi a Roma, presso la sede del...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA