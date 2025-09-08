HomeCalabria

Regionali, Salvini: «In Calabria puntiamo ad essere il primo partito. Vogliamo riportare qui i giovani»

Oggi il leader della Lega a Catanzaro per presentare la lista del suo partito alle regionali. Si dice molto fiducioso sul voto: "Sono sicuro che la Lega avrà un risultato straordinario. L'obiettivo è quello di arrivare primi, quindi di portare a vincere Occhiuto come primo partito"

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – Oggi è la giornata di Matteo Salvini in Calabria. Il vice premier e ministro delle Infrastrutture e leader della Lega oggi è a Catanzaro per presentare la lista del suo partito alle regionali in Calabria del 5 e 6 ottobre. Si dice molto fiducioso sul voto: “Sono sicuro che la Lega avrà un risultato straordinario. L’obiettivo è quello di arrivare primi, quindi di portare a vincere Occhiuto come primo partito”.

18 miliardi e mezzo di investimenti del mio ministero in Calabria per i calabresi. Non ha precedenti nella storia italiana. Quindi – ha aggiunto commentando le dichiarazioni di Marco Rizzo che nei giorni scorsi ha detto che tra Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico non ci sono differenze – lascio agli altri le chiacchiere, le polemiche, l’invidia, no qui, no là. 18 miliardi e mezzo vuol dire quasi 4 miliardi sulla statale 106, mentre gli altri se l’erano dimenticata, la trasversale delle serre, la A2, l’alta velocità finalmente in progettazione fino a Reggio Calabria, il ponte di cui si parla da una vita e che adesso è progettato e finanziato, tutto questo in neanche tre anni”.

Perchè la ricandidatura di Occhiuto

Perchè la continuità con Occhiuto? Quesata una delle domande poste a Salvini: “Noi – ha detto – abbiamo candidati di eccellenza politici e non politici, imprenditori, tecnici, esperti. La Regione ha fatto tanto in questi anni recuperando i ritardi ereditati da altri. Certo noi puntiamo a fare sempre meglio, non ci poniamo limiti. Avremo cinque anni per prendere in mano la Calabria che merita tanto. Il mondo guarderà la Calabria dalle prossime settimane, quindi per me è motivo di orgoglio”. Una ricandidatura naturale, ha aggiunto, visto che “era governatore uscente com’era governatore uscente nelle Marche, quindi è stato naturale riconfermare la guida sia in Calabria che nelle Marche”.

Migliorare rispetto al 2021, Salvini: “Punto a riportare i giovani in Calabria”

Salvini ha quindi ribadito che l’intenzione del suo partito è migliorare l’8% ottenuto nel 2021. “Quando dico che l’obiettivo è di diventare primo partito – ha spiegato – lo dico perché lo penso e ci credo. Anche l’8% che prendemmo quattro anni fa era già tanto visto che la Lega in Calabria non c’era. – ha precisato il leader della Lega – Però io penso che i calabresi in questi anni abbiano toccato con mano che se ci impegniamo a fare una cosa la facciamo”.

“L’esempio del ponte di cui hanno parlato generazioni di politici di tutti i colori e che è arrivato all’approvazione del progetto esecutivo completamente finanziato con l’apertura dei cantieri nelle prossime settimane e non nei prossimi mesi, penso che sia un cambio epocale, riporterà in Calabria tanti giovani che sono stati costretti a scappare. – ha detto entusiasta Salvini – Ecco, riportare in Calabria tanti giovani che adesso sono in giro per l’Italia e per il mondo è il mio obiettivo principale“.

Un obiettivo, ha puntualizzato il leader della Lega, che non vuole essere un banco di prova con le altre forze di maggioranza: “nel centrodestra abbiamo amici e alleati. Poi è chiaro che ognuno compete e punta ad arrivare primo. Però è un’alleanza che sia a livello nazionale che sia a livello regionale è solida, a differenza di altri che si trovano per interesse”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Tribunale di Cosenza 2025_ dopo lavori_01

A tre anni dalla morte, si riapre il caso di Giuseppe Giordano. Il Gip...

Area Urbana
COSENZA - A tre anni di distanza dalla morte di Giuseppe Giordano, 42 anni, avvenuta a Montalto Uffugo, il caso torna al centro delle...
Spezzano Albanese trafugata teca Ostia Magna

Spezzano Albanese, trafugata la teca contenente l’Ostia Magna: indagano i carabinieri

Provincia
SPEZZANO ALBANESE - C'è sconcerto e tristezza nella comunità di San Pietro di Spezzano Albanese per un episodio verificatosi nelle ultime ore che ha...

Regionali, il sondaggio Youtrend per SkyTg24: Occhiuto al 43%, Tridico al 24% ma pesano...

Calabria
COSENZA - Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra sarebbe riconfermato Presidente della Regione Calabria con il 43% dei consensi, davanti all'europarlamentare Pasquale Tridico, candidato M5S...

Regionali in Calabria, voto a rischio per i fuorisede. Borrelli: «Non attivati i codici...

Calabria
ALTOMONTE (CS) - In vista delle elezioni regionali in Calabria in programma per i prossimi 5 e 6 ottobre, il candidato al consiglio regionale,...
Caroline Tronelli Stefano De MArtino

Da Diamante la possibile spia “zero” nello scandalo dei video rubati, anche quelli di...

Tirreno
COSENZA - Il Corriere della Sera ha rivelato un nuovo dettaglio nello scandalo dei video rubati dalle telecamere di sicurezza di abitazioni private e...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37264Area Urbana22381Provincia19863Italia8027Sport3863Tirreno2938Università1459
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Spezzano Albanese trafugata teca Ostia Magna
Provincia

Spezzano Albanese, trafugata la teca contenente l’Ostia Magna: indagano i carabinieri

SPEZZANO ALBANESE - C'è sconcerto e tristezza nella comunità di San Pietro di Spezzano Albanese per un episodio verificatosi nelle ultime ore che ha...
Calabria

Regionali in Calabria, voto a rischio per i fuorisede. Borrelli: «Non...

ALTOMONTE (CS) - In vista delle elezioni regionali in Calabria in programma per i prossimi 5 e 6 ottobre, il candidato al consiglio regionale,...
Calabria

All’Asp di Crotone 3 Gruppi oncologici multidisciplinari: continuità tra diagnosi, terapia...

CROTONE - Garantire una presa in carico integrata, ridurre i tempi di attesa, contenere la migrazione sanitaria e offrire cure sempre più vicine agli...
Provincia

Celico, incidente tra 5 veicoli sulla SS107: strada chiusa in entrambe...

CELICO - Questa mattina si è verificato un incidente lungo la strada statale 107 "Silana Crotonese" al km 51,400, nel territorio di Celico che...
carabinieri notte
Calabria

Pressioni e minacce di morte nei confronti della ex, arrestato un...

PETILIA POLICASTRO (KR) - Pressioni e minacce, anche di morte, inviate alla sua ex che ha deciso di denunciare tutto alle forze dell'ordine. I...
povertà abitativa 10 milioni
Calabria

Povertà abitativa, dalla Regione Calabria 10 milioni per sostenere le persone...

CATANZARO - La Regione Calabria punta alla promozione l’integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale compresi gli indigenti e...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA