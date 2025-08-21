HomeCalabria

Regionali, Rifondazione Comunista appoggia Tridico: «Occasione per un reale cambiamento in Calabria»

Maurizio Acerbo, segretario nazionale e Mimmo Serrao, segretario regionale Calabria sostengono la candidatura dell'ex presidente dell'Inps: "Lavorare insieme per uno schieramento di cambiamento"

F.B.
Scritto da F.B.
COSENZA – “La candidatura di Pasquale Tridico è un’occasione per un reale cambiamento in Calabria. Per competenze e sensibilità sociale Tridico può costruire una proposta che metta al centro il reddito di cittadinanza, il salario minimo, la lotta alla precarietà, un piano per il lavoro, la sanità pubblica, la difesa dell’ambiente e dei beni comuni, il contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione e lo stop al progetto del Ponte sullo Stretto”. Questo il pensiero di Rifondazione Comunista che in una nota a firma di Maurizio Acerbo, segretario nazionale e Mimmo Serrao, segretario regionale Calabria, plaudono alla possibile candidatura alla regionali dell’ex presidente dell’Inps.

“La spregiudicata decisione di Occhiuto di imporre le elezioni anticipate come se la Regione fosse una sua proprietà privata potrebbe diventare un boomerang. Con Tridico noi di Rifondazione Comunista abbiamo avuto positivi rapporti di collaborazione sui temi della pace, del disarmo e della giustizia sociale. Siamo certi – concludono i due – che si possa lavorare insieme per uno schieramento di cambiamento”.

