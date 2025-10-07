HomeCalabria

Regionali, per il M5S l’unica eletta, per 54 voti, è la Scutellà. Tavernise: «Ringrazio tutti, concludo con il sorriso»

L'ex consigliere regionale non è stato confermato per una manciata di voti. Il suo messaggio rivolto a chi lo ha sostenuto: "premio di 7110 preferenze, ben 4593 voti in più rispetto quattro anni fa"

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – Alla fine di questa tornata elettorale si ridefiniscono gli equilibri nel consiglio regionale. Il Movimento 5 Stelle sarà rappresentato da un solo consigliere. Sarà Elisa Scutellà a presenziare a Catanzaro. L’esponente arriva in consiglio per uno scarto di soli 54 voti rispetto a Davide Tavernise che termina così la sua esperienza politica in Regione. Un risultato che l’ex consigliere ha commentato questa mattina sui social ringraziando tutti coloro che hanno creduto in lui.

Tavernise parla di un premio di “7110 preferenze, ben 4593 voti in più rispetto quattro anni fa – aggiunge – Concludo questa mia esperienza da consigliere regionale con il sorriso, perché la vita mi ha insegnato che dalle sconfitte si può solo imparare”. I ringraziamenti vanno anche alla sua famiglia per l’onestà e la tenacia che gli hanno trasmesso.

“Per soli 54 voti non vengo rieletto in Consiglio Regionale e mi congratulo con Elisa Scutella’ per questo straordinario traguardo, anche se al momento i dati non sono ufficiali. Non ho rimpianti se non quello di aver aiutato in questi anni persone che mi hanno accoltellato alle spalle senza nemmeno dirmi grazie per quello che ho fatto per loro, ma non provo rabbia o rancore, ne sentimento di vendetta, a loro penserà la vita a dargli una risposta”.

Da parte di Tavernise le congratulazioni a Roberto Occhiuto “per questa straordinaria vittoria e mi auguro lui possa amare la Calabria e portarla dove merita”. Il grazie è anche per Pasquale Tridico “che mi ha dato l’onore di stare al suo fianco, sei una persona speciale”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Roberto Occhiuto ritorna in Cittadella

Occhiuto ritorna alla Cittadella: «Riparto dalla fine del commissariamento della sanità»

Calabria
CATANZARO - Roberto Occhiuto, dopo i festeggiamenti di ieri post vittoria elettorale, ritorna alla Cittadella, nel suo ufficio al decimo piano della sede della...
carabinieri

Cocaina per i turisti della costiera amalfitana, sette misure cautelari eseguite anche nel Cosentino

Italia
TORRE ANNUNZIATA (NA) - I carabinieri di Napoli, hanno eseguito tra la provincia partenopea ma anche in quelle di Salerno, Cosenza, Lecce e Pescara,...
Susy Urso Cittadinanzaattica diritto alla Salute

Diritto alla Salute «Pronti a collaborare con Occhiuto per il bene della Calabria e...

Calabria
Bocchigliero (CS) – La riconferma di Roberto Occhiuto alla guida della Regione Calabria è stata accolta con soddisfazione dal movimento Diritto alla Salute e...
asp di cosenza

Asp di Cosenza, parte la campagna antinfluenzale e contro il Virus Sinciziale: a chi...

Area Urbana
COSENZA - L’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, annuncia l’avvio delle campagne di immunizzazione stagionale contro l’influenza e contro il Virus Sinciziale (RSV). L’avvio della...
sagra vino donnici

Pronti a brindare alla 43ª Sagra dell’Uva e del Vino di Donnici: tre giorni...

Area Urbana
COSENZA - Donnici Inferiore si prepara ad accogliere la 43ª edizione della Sagra dell’Uva e del Vino, in programma dal 10 al 12 ottobre...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37597Area Urbana22687Provincia19983Italia8064Sport3894Tirreno2987Università1486
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Roberto Occhiuto ritorna in Cittadella
Calabria

Occhiuto ritorna alla Cittadella: «Riparto dalla fine del commissariamento della sanità»

CATANZARO - Roberto Occhiuto, dopo i festeggiamenti di ieri post vittoria elettorale, ritorna alla Cittadella, nel suo ufficio al decimo piano della sede della...
Al seggio in abito da sposa
Calabria

Al seggio in abito da sposa, la neo-coppia calabrese diventa virale:...

SAN GREGORIO D'IPPONA (VV) - La data di domenica 5 ottobre per tutti, o quasi, in Calabria, ha rappresentato il giorno delle votazioni regionali....
Unical sbarca a Cosenza
Area Urbana

L’Unical sbarca a Cosenza, Caruso: «Investiti 5 milioni. Realizzato il sogno...

COSENZA - Mattinata molto importante quella di oggi per l'Unical e la città di Cosenza. È stato infatti inaugurato il nuovo polo universitario nel complesso...
isabel desiré fiaccolata silenziosa
Area Urbana

Montalto Uffugo ricorda la 16enne Isabel Desiré con una fiaccolata silenziosa

MORNTALTO UFFUGO (CS) - La comunità di Montalto Uffugo ricorda Isabel Desirè, la 16nne di Lattarico scomparsa a seguito di un malore lo scorso...
Calciatore 30enne accascia malore
Calabria

Calciatore 30enne si accascia mentre è in campo per un malore,...

LOCRI (RC) - Momenti di apprensione quelli che si sono vissuti oggi, in campo e sulle tribune dello stadio di Locri, nel Reggino. Un...
regionali affluenza 19
Calabria

Regionali, la Calabria al voto: alle 19 l’affluenza è del 23,2%....

COSENZA - Si continua a votare in Calabria per eleggere il nuovo governatore. Alle ore 19:00 ha votato il 23,19% dei calabresi aventi diritto....
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA