CATANZARO – Alla fine di questa tornata elettorale si ridefiniscono gli equilibri nel consiglio regionale. Il Movimento 5 Stelle sarà rappresentato da un solo consigliere. Sarà Elisa Scutellà a presenziare a Catanzaro. L’esponente arriva in consiglio per uno scarto di soli 54 voti rispetto a Davide Tavernise che termina così la sua esperienza politica in Regione. Un risultato che l’ex consigliere ha commentato questa mattina sui social ringraziando tutti coloro che hanno creduto in lui.

Tavernise parla di un premio di “7110 preferenze, ben 4593 voti in più rispetto quattro anni fa – aggiunge – Concludo questa mia esperienza da consigliere regionale con il sorriso, perché la vita mi ha insegnato che dalle sconfitte si può solo imparare”. I ringraziamenti vanno anche alla sua famiglia per l’onestà e la tenacia che gli hanno trasmesso.

“Per soli 54 voti non vengo rieletto in Consiglio Regionale e mi congratulo con Elisa Scutella’ per questo straordinario traguardo, anche se al momento i dati non sono ufficiali. Non ho rimpianti se non quello di aver aiutato in questi anni persone che mi hanno accoltellato alle spalle senza nemmeno dirmi grazie per quello che ho fatto per loro, ma non provo rabbia o rancore, ne sentimento di vendetta, a loro penserà la vita a dargli una risposta”.

Da parte di Tavernise le congratulazioni a Roberto Occhiuto “per questa straordinaria vittoria e mi auguro lui possa amare la Calabria e portarla dove merita”. Il grazie è anche per Pasquale Tridico “che mi ha dato l’onore di stare al suo fianco, sei una persona speciale”.