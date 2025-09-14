Regionali, Occhiuto e Tridico a confronto sui temi della transizione ecologica con Legambiente

- Advertisement -

CATANZARO – In vista della tornata elettorale del 5 e 6 ottobre 2025, Legambiente Calabria organizza un incontro pubblico per porre al centro del dibattito i temi ambientali, lo sviluppo sostenibile e le sfide future legate alla transizione ecologica della nostra regione. L’appuntamento è fissato per lunedì 29 settembre alle 16 nella sala della Biblioteca Comunale “De Nobili” di Villa Margherita a Catanzaro.

Al confronto, aperto alla cittadinanza e a tutte le realtà sociali, associative ed economiche del territorio, parteciperanno i due candidati alla Presidenza della Regione Calabria, Roberto Occhiuto per la coalizione di centrodestra e Pasquale Tridico per quella del centrosinistra. Dialogheranno con loro: Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria e Stefano Ciafani, presidente Legambiente nazionale. A moderare l’incontro sarà Francesco Loiacono.

“L’iniziativa rappresenta un’occasione fondamentale per ascoltare le proposte e gli impegni sui temi ambientali più urgenti: dalla lotta ai cambiamenti climatici alla tutela del territorio, dalla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale della Calabria – soiega Legambiente Calabria – Siamo convinti che le politiche ambientali debbano essere una priorità nei programmi di governo regionale. Per questo riteniamo importante – conclude – offrire ai cittadini un momento di confronto trasparente e costruttivo, in vista delle imminenti elezioni”.