HomeCalabria

Regionali, Mammoliti rilancia il Reddito di Dignità: «Con Tridico possibilità di reale cambiamento»

Il consigliere regionale del Pd è convinto che con l'ex presidente dell'Inps sarà possibile "mettere al centro della visione politica la concreta tutela delle fasce più precarie ed economicamente in difficoltà”

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – “La candidatura di Pasquale Tridico alla presidenza della regione rappresenta una possibilità di reale cambiamento, soprattutto nel contrasto all’emergenza povertà”. Ne è convinto il consigliere regionale del Pd Raffaele Mammoliti che dice che con l’ex presidente dell’Inps sarà possibile “mettere al centro della visione politica la concreta tutela delle fasce più precarie ed economicamente in difficoltà”.

“A dicembre 2023 ho presentato una proposta di legge per l’istituzione del Reddito di Dignità, che prevede l’erogazione di un sussidio di 500 euro mensili per oltre 10 mila persone, tutte rimaste senza alcun tipo di sostegno a seguito dell’abolizione del Reddito di cittadinanza: la destra regionale ha ignorato tale proposta dimostrandosi assolutamente distante dalle reali esigenze dei cittadini”.

Per Mammoliti è il momento di cambiare rotta e contrastare la povertà che emerge nella nostra Regione. “La maggioranza uscente ha deciso di abbandonare le classi più fragili e le persone in difficoltà” tuona.

“Il governo regionale uscente ha la colpa di aver bloccato un provvedimento che da tempo avrebbe potuto aiutare le numerose famiglie calabresi che ogni giorno devono fare i conti per sopravvivere e arrivare a fine mese. Non si può più aspettare: è necessario procedere con l’istituzione del Reddito di Dignità, una misura pensata per supportare concretamente i cittadini e non lasciare nessuno indietro. Il Reddito di Dignità deve diventare legge regionale. È una battaglia che porto avanti da anni, con coerenza e determinazione. Ed è una battaglia – conclude Mammoliti – che oggi può trovare nuova forza e una concreta realizzazione insieme ad un nuovo approccio multidisciplinare che garantisca alle persone vulnerabili e più fragili un’adeguata formazione e concrete opportunità di lavoro”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

elisoccorso

Violento scontro tra auto e moto sul lungomare di Praia a Mare: centrauro in...

Tirreno
PRAIA A MARE (CS) - Nel pomeriggio di oggi sul Lungomare Sirimarco di Praia a Mare si è verificato un grave incidente che ha...

Nuovo sbarco di migranti in Calabria, in 79 soccorsi dalla Guardia costiera

Calabria
ROCCELLA IONICA (RC) - In Calabria oggi un nuovo sbarco di migranti. Nel primo pomeriggio di oggi, nel porto di Roccella Ionica sono arrivate...

Cosa si aspettano ora gli italiani da siti Web e App

Attualità
COSENZA  - Il modo in cui gli italiani usano Internet sta cambiando rapidamente. Gli utenti di oggi vogliono siti Web e App che non...

Festival Euromediterraneo di Altomonte, Enzo Salvi costretto a rinviare lo spettacolo di stasera

Provincia
ALTOMONTE (CS) - Dopo il grande successo di ieri sera con Stefano De Martino che ha fatto registrare il tutto esaurito, questa sera si...

Depuratori sequestrati nel Tirreno cosentino, Legambiente dalla parte della Procura: «Lotta alla mala depurazione...

Tirreno
CATANZARO - “La lotta alla mala depurazione deve essere una priorità per chi si candida a guidare la Calabria nei prossimi anni” questa la...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37067Area Urbana22269Provincia19772Italia8001Sport3847Tirreno2901Università1450
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

elisoccorso
Tirreno

Violento scontro tra auto e moto sul lungomare di Praia a...

PRAIA A MARE (CS) - Nel pomeriggio di oggi sul Lungomare Sirimarco di Praia a Mare si è verificato un grave incidente che ha...
Calabria

Nuovo sbarco di migranti in Calabria, in 79 soccorsi dalla Guardia...

ROCCELLA IONICA (RC) - In Calabria oggi un nuovo sbarco di migranti. Nel primo pomeriggio di oggi, nel porto di Roccella Ionica sono arrivate...
Provincia

Festival Euromediterraneo di Altomonte, Enzo Salvi costretto a rinviare lo spettacolo...

ALTOMONTE (CS) - Dopo il grande successo di ieri sera con Stefano De Martino che ha fatto registrare il tutto esaurito, questa sera si...
Tirreno

Depuratori sequestrati nel Tirreno cosentino, Legambiente dalla parte della Procura: «Lotta...

CATANZARO - “La lotta alla mala depurazione deve essere una priorità per chi si candida a guidare la Calabria nei prossimi anni” questa la...
Ionio

Corigliano Rossano: si accelera sugli asili nido tra nuovi spazi e...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Sono diversi gli interventi in fase di esecuzione e di avvio che riguardano la città di Corigliano Rossano sul fronte...
Provincia

Festival Euromediterraneo di Altomonte: arrivano Enzo Salvi e Gene Gnocchi

ALTOMONTE (CS) - Continuano gli appuntamenti del cartellone estivo della 38ª edizione del Festival Euromediterraneo di Altomonte, la rassegna culturale simbolo della Calabria che...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA