Regionali, Lucano incandidabile. Campana (Avs): «Persona per bene, confidiamo nel ricorso»

Il portavoce regionale di Europa Verde-Verdi/Avs di fronte allo stop alla candidatura per le elezioni in Calabria arrivato ieri per l'ex sindaco d Riace dice di non comprendere "la metodologia della sua ricusazione dal momento che in una circoscrizione il suo nome era passato e nelle altre no"

CATANZARO – “Mimmo Lucano è una persona per bene e certamente non ha rubato soldi agli italiani come hanno fatto tanti parlamentari ancora in carica. Non comprendiamo la metodologia della sua ricusazione dal momento che in una circoscrizione il suo nome era passato e nelle altre no”. Queste le parole di Giuseppe Campana, portavoce regionale di Europa Verde-Verdi/Avs di fronte allo stop alla candidatura per le regionali in Calabria arrivato ieri.

Lucano si è detto amareggiato definendo la questione “come una persecuzione ad personam” specificando di aver già fatto ricorso alla Corte d’Appello- 

“Peraltro – aggiunge – Campana non comprendiamo i motivi per i quali in Europa possa assolvere al ruolo di eurodeputato mentre in Calabria non può nemmeno candidarsi, al netto della legge Severino. Se volessimo insistere, e certamente siamo garantisti, consentiamo ad un candidato alla presidenza della Regione indagato per corruzione di ricandidarsi con nonchalance, in barba a tutte le regole democratiche. Nel manifestare la nostra solidarietà a Mimmo Lucano – conclude il portavoce regionale di Avs – restiamo in attesa dell’esito del ricorso, augurandoci che il regolare svolgimento della competizione elettorale sia sovrano rispetto a tutto, anche a pregiudizi politici”.

