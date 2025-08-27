HomeCalabria

Regionali, la Lega Calabria compatta al fianco di Occhiuto: «Seguito al percorso virtuoso degli ultimi 4 anni»

Il partito calabrese conferma il proprio pieno e convinto sostegno al presidente dimissionario e ricandidato alla carica di governore per le prossime elezioni regionali. "Lega Calabria, compatta e determinata, proseguirà il proprio impegno al fianco del presidente Occhiuto"

CATANZARO – “La Lega Calabria conferma il proprio pieno e convinto sostegno al Presidente Roberto Occhiuto in vista delle prossime elezioni regionali” così in una nota il partito calabrese conferma il totale sostegno al presidente dimissionario e ricandidato alla carica di governore della Regione.

“Ieri si è svolto un incontro alla presenza del Sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, dei dirigenti regionali e dei parlamentari della Lega. La riunione ha rappresentato un momento fondamentale per definire gli ultimi dettagli della lista elettorale e per tracciare il bilancio delle attività svolte sul territorio – spiegano dalla Lega Calabria –  Grande apprezzamento è stato espresso per l’ampia partecipazione riscontrata e per le numerose disponibilità alla candidatura, giunte non solo da referenti politici, ma anche da esponenti della società civile: un chiaro segnale della crescente fiducia riposta nella Lega e del suo radicamento capillare in tutta la Calabria”.

Un ringraziamento particolare, dall Lega Clabria va al leader nazionale Matteo Salvini, “la cui attenzione costante nei confronti della Calabria si è concretizzata in risultati tangibili per la regione grazie agli imponenti investimenti infrastrutturali: oltre 30 miliardi per strade, autostrade e ferrovie, la progettazione dell’alta velocità fino a Reggio Calabria, i lavori sulla Statale 106 e sull’autostrada A2, il potenziamento degli aeroporti di Reggio e Lamezia, il rafforzamento del porto di Gioia Tauro e l’approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto” chiariscono dalla Lega calabrese.

“La Lega Calabria, compatta e determinata, proseguirà il proprio impegno al fianco del presidente Occhiuto per dare seguito a un progetto di buon governo riconosciuto e apprezzato, valorizzando ogni opportunità per il progresso dei cittadini calabresi. Molto ancora c’è da fare come l’elettrificazione della linea ferroviaria Sibari-Crotone, lo sviluppo dell’alta velocità Salerno-Reggio Calabria e la modernizzazione strategica della Statale 106, incluse opere di ingegneria avanzata come i viadotti e la Lega – concludono dal partito calabrese – è pronta a continuare il percorso virtuoso realizzato in Calabria negli ultimi 4 anni“.

