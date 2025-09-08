Regionali in Calabria, voto a rischio per i fuorisede. Borrelli: «Non attivati i codici sconto per l’alta velocità»

- Advertisement -

ALTOMONTE (CS) – In vista delle elezioni regionali in Calabria in programma per i prossimi 5 e 6 ottobre, il candidato al consiglio regionale, Vincenzo Borrelli, lancia un appello alle principali compagnie ferroviarie ad alta velocità per fare in modo che il voto non diventi a rischio per i fuorisede. La questione verte sull’attivazione dei codici sconto non ancora attivi.

“La questione è di fondamentale importanza per migliaia di elettori: la mancata attivazione, ad oggi, degli sconti dedicati ai viaggi per recarsi a votare. – tuona Borrelli – Mentre il Ministero dell’Interno e le prefetture solitamente predispongono agevolazioni tariffarie per permettere ai cittadini residenti fuori sede di esercitare il proprio diritto di voto sembra che per le elezioni del prossimo mese il processo stia subendo un ritardo inaccettabile. Le compagnie ferroviarie sono solite offrire riduzioni significative, che in passato hanno raggiunto anche il 70% sul prezzo del biglietto, per favorire il rientro degli elettori nei propri comuni di residenza”.

Voto a rischio per i fuorisede: incertezza e disincentivazione

A meno di un mese dalle date stabilite, però, al mmento non sono stati proposti dei codici sconto. “È inaccettabile” dichiara Borrelli. “Migliaia di studenti, lavoratori e famiglie che vivono lontani dalla propria regione di appartenenza hanno il diritto di organizzare il viaggio per tempo e a un costo accessibile. Questo ritardo non solo crea incertezza, ma rischia concretamente di disincentivare la partecipazione al voto, minando il cuore della nostra democrazia”.

Il candidato sottolinea la necessità di un’azione immediata e coordinata: “Chiediamo un pressing veloce e deciso affinché Italo e Trenitalia si attivino immediatamente. L’emissione dei biglietti agevolati deve essere una priorità. Non è sufficiente l’impegno generico: servono date certe e la possibilità concreta di acquistare i biglietti anticipatamente, come è sempre avvenuto.”

Mobilitazione collettiva per far sentire la voce

Borrelli ricorda che, a differenza di altre regioni, per le quali le agevolazioni potrebbero già essere attive, la situazione di stallo che si registra sta penalizzando gravemente i fuori sede. “Molti ragazzi mi stanno comunicando che, in particolare per la Calabria, gli sconti non sono stati ancora attivati. La mobilitazione deve essere collettiva. Facciamo sentire la nostra voce per garantire a tutti il diritto di voto senza barriere economiche o logistiche. È un impegno – conclude Borrelli – che prendo in prima persona e sul quale non intendo arretrare”.