HomeCalabria

Regionali in Calabria, l’appello: «Costruiamo insieme un’alternativa concreta, no ai soliti teatrini»

L'appello di diversi comitati: La Base - Cosenza, Le Lampare Bassojoniocosentino - Cariati, Colpo - Paola, Equosud, Reggio Calabria, Agorà Decollatura, No Ponte Calabria, FEM.IN. Cosentine in lotta USB Catanzaro Crotone Vibo Valentia

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 3 minuti
- Advertisement -

COSENZA – “La Calabria si avvicina a una nuova tornata elettorale e ciò che emerge, senza troppi giri di parole, è l’ennesima prova di quanto poco i principali partiti nazionali tengano davvero a questa terra”. A scriverlo in una nota La Base – Cosenza, Le Lampare Bassojoniocosentino – Cariati, Colpo – Paola, Equosud, Reggio Calabria, Agorà Decollatura, No Ponte Calabria, FEM.IN. Cosentine in lotta USB Catanzaro Crotone Vibo Valentia.

“In questi giorni assistiamo al solito teatrino: spartizione di poltrone, nomi tirati fuori dal cilindro senza radici, senza sostanza, senza un’idea chiara per il futuro. Questa regione vive da anni in una condizione economica post-bellica, senza aver conosciuto una guerra di recente: ospedali al collasso, lavoro che non c’è, intere generazioni costrette a emigrare. Eppure, su tutto questo, silenzio assoluto. L’aspetto più grave è proprio questo: non ci sono proposte, non ci sono ricette, non c’è un’idea di Calabria. Avremmo bisogno di una ristrutturazione che parta dalle fondamenta, in termini concreti, strutturali e valoriali. Un immaginario che sappia valorizzare questa regione, che dia speranza a chi qui vuole vivere, costruire, riallacciare radici e legami spezzati da un futuro che ci è stato rubato. È urgente, fondamentale e improrogabile rimettere la Calabria al centro della discussione: infrastrutture, sanità, emigrazione. È di questo che bisogna parlare. Tutto il resto è un totonomi romano, a destra come a sinistra, è la strenua difesa di clientele ormai al tramonto, è il segno evidente della distanza della politica dalla vita reale e, al tempo stesso, la spiegazione della crescente disaffezione dei cittadini. La sfiducia è talmente profonda che i calabresi si sentono traditi ancora prima che la campagna elettorale abbia inizio.

Ciò che accade oggi è un nuovo schiaffo in faccia ai calabresi: relegati al ruolo di spettatori di una partita già scritta altrove, che con ogni probabilità non sposterà di un millimetro la situazione drammatica in cui versa la nostra regione. A questo punto, cosa ci rimane da fare? Vivere passivamente l’evolversi di una sceneggiata, o provare a invertire la rotta? Lo abbiamo già detto: viviamo in una terra che porta i segni di un dopoguerra senza aver mai combattuto una guerra.

E allora sì, è arrivato il momento di aprirla davvero, questa battaglia, contro chi ha generato e perpetuato questa situazione. È arrivato il momento di unire le forze per costruire un percorso di autentico riscatto. È arrivato il momento di riscoprirci come un “noi” collettivo, capace di costruire un cambiamento.

Un “noi” composto da tutte quelle persone che in questi giorni si sentono parte offesa, un “noi”all’altezza dei nostri desideri e dei nostri bisogni, un “noi” che non si rassegna. A noi spetta il compito di rilanciare una possibilità di futuro in questa regione, una possibilità che può trovare le radici soltanto in quei movimenti, in quelle persone e in quelle idee che sono fuori dal sistema marcio responsabile dello sfacelo in cui viviamo oggi. Negli anni abbiamo incontrato, nelle lotte sparse in Calabria, realtà capaci di immaginare davvero un destino diverso per questo territorio. Se non la costruiamo noi, l’alternativa, chi mai dovremmo aspettare che lo faccia? Se non è la Calabria vera a riprendersi il protagonismo che le spetta, chi altri dovrebbe farlo al suo posto? L’isolamento della Calabria non è solo geografico: è il frutto di una strategia politica deliberata, che da decenni condanna la regione a restare divisa, frammentata, irraggiungibile. Muoversi da una costa all’altra, da nord a sud, è un’odissea quotidiana. Ma non è un caso: è il meccanismo attraverso cui si conservano poteri locali, si blindano territori, si impedisce la nascita di un tessuto sociale e politico coeso.

Noi partiamo da qui: ricolleghiamo ciò che è stato separato, non con ponti mitologici calati dall’alto e proiettati nel nulla, uniamo i paesi, le lotte, le persone. Organizziamoci, perché solo insieme possiamo rompere l’isolamento a cui ci vogliono condannati. A noi spetta la costruzione di un’alternativa concreta, comprensibile, conflittuale, contro il sistema che da anni, trasversalmente, dirige le sorti della Calabria.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Pasquale Tridico

Regionali, Tridico si candida e scrive ai calabresi “La Calabria merita un futuro. Pronto...

Calabria
COSENZA - Salvo sconvolgimenti dell'ultimo secondo, sarà dunque l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Pasquale Tridico, il candidato del campo largo di centro sinistra che...
Scalea

L’Associazione “Cara, vecchia Scalea” chiede una rotatoria sulla SS18 «un’impresa entrare e uscire dall’abitato»

Tirreno
SCALEA - (CS) - L'Associazione Cara, vecchia Scalea, tramite il suo vice presidente Pino Cardillo, fa appello al sindaco Mario Russo affinché si attivi...
cani-randagi-cosenza

Nuovi canili e ospedali veterinari: la Regione Calabria vara il piano contro il randagismo

Calabria
CATANZARO - La Giunta regionale ha approvato nei giorni scorsi le Linee di indirizzo per la redazione del Piano regionale per la lotta al...
turisti-belgi-salvati

Dispersi nei boschi delle Serre: salvati due turisti belgi con l’elicottero – VIDEO

Calabria
VIBO VALENTIA - Si sono concluse con successo le operazioni di ricerca e recupero di due turisti belgi che si erano smarriti nei boschi...
Teatro-Rendano_illuminazione_Cosenza

Illuminazione pubblica e fotovoltaico: Cosenza accelera sulla transizione green

Area Urbana
COSENZA - Da qualche giorno sono partiti formalmente gli interventi previsti dal project financing della pubblica illuminazione. "Si tratta di un progetto strategico -...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37039Area Urbana22264Provincia19760Italia7999Sport3846Tirreno2893Università1450
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

cani-randagi-cosenza
Calabria

Nuovi canili e ospedali veterinari: la Regione Calabria vara il piano...

CATANZARO - La Giunta regionale ha approvato nei giorni scorsi le Linee di indirizzo per la redazione del Piano regionale per la lotta al...
turisti-belgi-salvati
Calabria

Dispersi nei boschi delle Serre: salvati due turisti belgi con l’elicottero...

VIBO VALENTIA - Si sono concluse con successo le operazioni di ricerca e recupero di due turisti belgi che si erano smarriti nei boschi...
Teatro-Rendano_illuminazione_Cosenza
Area Urbana

Illuminazione pubblica e fotovoltaico: Cosenza accelera sulla transizione green

COSENZA - Da qualche giorno sono partiti formalmente gli interventi previsti dal project financing della pubblica illuminazione. "Si tratta di un progetto strategico -...
Lucano_Tridico
Calabria

Regionali, Lucano: «Pasquale Tridico è una speranza, volto pulito per la...

REGGIO CALABRIA - "Pasquale Tridico è una speranza per la Calabria. L'ho sentito poco fa e mi ha detto 'Mimmo ci sono, ci sono'"....
Partito democratico
Calabria

Regionali in Calabria, Il PD riunisce i segretari provinciali «unità della...

LAMEZIA TERME (CZ) - Si è svolta oggi, a Lamezia Terme, una riunione della Conferenza dei segretari provinciali del Partito Democratico, allargata ai parlamentari...
Accoltellato Isola Capo Rizzuto
Calabria

Rissa tra due famiglie sulla spiaggia di Le Cannella: 5 arresti...

CROTONE - Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri per la rissa avvenuta ieri sulla spiaggia di Le Cannella, nel comune di Isola Capo...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA