Regionali, Forza Italia lancia il simbolo del partito. Cannizzaro: «È la fiducia dei calabresi e la nostra forza»

- Advertisement -

CATANZARO – Dopo Tridico, anche Forza Italia lancia ufficialmente il simbolo di partito che accompagnerà la campagna elettorale degli azzurri a sostegno di Roberto Occhiuto per la corsa alle elezioni regionali della Calabria. Lo ha ufficializzato questa mattina il segretario regionale del partito, Francesco Cannizzaro che in comunicato ha spiegato che è stato scelto “il motto che da qualche anno ormai caratterizza la sua comunicazione politica, vale a dire ‘Più forte è Forza Italia, più forte è la Calabria’.

“Per noi parlano i fatti. – ha scritto questa mattina sui suoi canali social Cannizzaro – Questo simbolo – facendo riferimento a quello di Forza Italia – anche in Calabria, quella che molti definivano ‘ingovernabile’, è diventato sinonimo di credibilità, cambiamento e concretezza. I calabresi ci conoscono. Conoscono la nostra storia. Riconoscono i nostri risultati. Questo simbolo – conclude – è la loro fiducia. È la nostra forza. Forza Italia è Roberto Occhiuto. E con lui, la Calabria è più forte”.