HomeCalabria

Regionali, Forza Italia lancia il simbolo del partito. Cannizzaro: «È la fiducia dei calabresi e la nostra forza»

Il segretario regionale del partito spiega che il simbolo è sinonimo di credibilità, cambiamento e concretezza e che è stato scelto "il motto che da qualche anno ormai caratterizza la comunicazione politica, vale a dire 'Più forte è Forza Italia, più forte è la Calabria'"

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – Dopo Tridico, anche Forza Italia lancia ufficialmente il simbolo di partito che accompagnerà la campagna elettorale degli azzurri a sostegno di Roberto Occhiuto per la corsa alle elezioni regionali della Calabria. Lo ha ufficializzato questa mattina il segretario regionale del partito, Francesco Cannizzaro che in comunicato ha spiegato che è stato scelto “il motto che da qualche anno ormai caratterizza la sua comunicazione politica, vale a dire ‘Più forte è Forza Italia, più forte è la Calabria’.

“Per noi parlano i fatti. – ha scritto questa mattina sui suoi canali social Cannizzaro – Questo simbolo – facendo riferimento a quello di Forza Italia – anche in Calabria, quella che molti definivano ‘ingovernabile’, è diventato sinonimo di credibilità, cambiamento e concretezza. I calabresi ci conoscono. Conoscono la nostra storia. Riconoscono i nostri risultati. Questo simbolo – conclude – è la loro fiducia. È la nostra forza. Forza Italia è Roberto Occhiuto. E con lui, la Calabria è più forte”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Il Cosenza «Curve chiuse? Nessun affronto ai tifosi». E pensa a maxi-schermi per chi...

Sport
COSENZA - Un clima di polemiche roventi e di aria pesantissima accompagna la vigilia di Cosenza-Salernitana. Un partita che fino a poco tempo fa...
sequestrate due tonnellate di frutta e verdura

Abusivismo commerciale, sequestrate due tonnellate di frutta e verdura poi devolute in beneficenza

Calabria
IONADI (VV) - Oltre 2 tonnellate di frutta e verdura sequestrate dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia nel Comune di...

Papasidero, sequestrate 500 piante di canapa indiana. Avrebbero portato a ricavi per 1 milione...

Provincia
PAPASIDERO (CS) - Due piantagioni di canapa indiana sono state sequestrate dalla Polizia di Stato di Cosenza nei giorni scorsi in località Tremoli, nel...

Rende: il Settembre Rendese omaggia Domenico Modugno, che 60 anni fa inaugurò la kermesse

Area Urbana
RENDE - Dal 17 al 27 settembre prossimi, la città di Rende, dalla parte nuova fino al centro storico, è pronta ad accogliere il...
Regionali Occhiuto vantaggio sondaggio

Regionali, Occhiuto vs Tridico. Il presidente dimissionario in netto vantaggio secondo il sondaggio Emg/Masia

Calabria
CATANZARO - La sfida elettorale per la corsa alla presidenza della Regione Calabria è entrata ormai nel vivo. La vera sfida, è inutile nergarlo,...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37153Area Urbana22304Provincia19811Italia8011Sport3858Tirreno2921Università1453
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

sequestrate due tonnellate di frutta e verdura
Calabria

Abusivismo commerciale, sequestrate due tonnellate di frutta e verdura poi devolute...

IONADI (VV) - Oltre 2 tonnellate di frutta e verdura sequestrate dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia nel Comune di...
Provincia

Papasidero, sequestrate 500 piante di canapa indiana. Avrebbero portato a ricavi...

PAPASIDERO (CS) - Due piantagioni di canapa indiana sono state sequestrate dalla Polizia di Stato di Cosenza nei giorni scorsi in località Tremoli, nel...
Regionali Occhiuto vantaggio sondaggio
Calabria

Regionali, Occhiuto vs Tridico. Il presidente dimissionario in netto vantaggio secondo...

CATANZARO - La sfida elettorale per la corsa alla presidenza della Regione Calabria è entrata ormai nel vivo. La vera sfida, è inutile nergarlo,...
Sequestro deposito illecito rifiuti
Calabria

Deposito illecito di rifiuti nel centro urbano, sequestrata un’area di 380...

CROTONE - Una vasta area adibita a deposito illecito di rifiuti è stata scoperta e sequestrata negli scorsi giorni a Crotone. L'intervento della Stazione...
Calabria

Sala giochi e scommesse chiusa dal Comune, il Tar la riapre:...

VIBO VALENTIA - Una sala giochi e scommesse di Vibo Valentia era stata chiusa dal Comune che ne aveva disposto la revoca della Scia...
Ionio

Co-Ro, a Thurio completata la rotatoria all’incrocio tra la Sp 253...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - La Provincia di Cosenza ha completato la realizzazione di una rotatoria in località Thurio, nel Comune di Corigliano-Rossano, all’incrocio tra...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA