- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Gabriella Castelletti, madre della ragazza minorenne vittima di violenza sessuale a Seminara, nel Reggino, è stata candidata come capolista di “Forza Azzurri” nella circoscrizione Sud della Calabria, nella lista promossa da Forza Italia. La sua candidatura dopo il drammatico episodio che aveva sconvolto la comunità calabrese: lo stupro della figlia da parte di un gruppo di giovani del posto e il successivo isolamento sociale subito dalla vittima e dalla sua famiglia. Dalla tragedia personale dunque, all’impegno pubblico.

La ragazza e la sua famiglia, dopo la denuncia degli abusi avevano anche subito infatti, l’omertà; oltre al dolore per la violenza hanno affrontato minacce, atti intimidatori che li hanno costretti ad abbandonare il paese. Anziché supporto e comprensione, si sono ritrovati bersaglio di una comunità chiusa e ostile. Poi, grazie all’intervento del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, la famiglia ha ricevuto un alloggio popolare in un altro comune della provincia di Reggio Calabria.