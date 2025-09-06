HomeCalabria

Regionali: Forza Italia candida la madre della ragazza di Seminara vittima di violenza sessuale

Gabriella Castelletti guida la lista “Forza Azzurri” nella circoscrizione Sud della Calabria. Dopo la denuncia degli stupri, la figlia minorenne era stata isolata dal paese

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Gabriella Castelletti, madre della ragazza minorenne vittima di violenza sessuale a Seminara, nel Reggino, è stata candidata come capolista di “Forza Azzurri” nella circoscrizione Sud della Calabria, nella lista promossa da Forza Italia. La sua candidatura dopo il drammatico episodio che aveva sconvolto la comunità calabrese: lo stupro della figlia da parte di un gruppo di giovani del posto e il successivo isolamento sociale subito dalla vittima e dalla sua famiglia. Dalla tragedia personale dunque, all’impegno pubblico.

La ragazza e la sua famiglia, dopo la denuncia degli abusi avevano anche subito infatti, l’omertà; oltre al dolore per la violenza hanno affrontato minacce, atti intimidatori che li hanno costretti ad abbandonare il paese. Anziché supporto e comprensione, si sono ritrovati bersaglio di una comunità chiusa e ostile. Poi, grazie all’intervento del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, la famiglia ha ricevuto un alloggio popolare in un altro comune della provincia di Reggio Calabria.

 

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Grave incidente in un’area giochi, il bimbo di 3 anni al Bambino Gesù in...

Calabria
VIBO VALENTIA – Sgomento e angoscia a seguito del grave incidente avvenuto ieri pomeriggio a Vibo Valentia, dove un bambino di tre anni è...
giuseppe piluso

Cosenza: Giuseppe Piluso «scrivo per abbattere le barriere». Libri, poesia e musica per ragazzi...

Area Urbana
COSENZA - In un panorama editoriale spesso distante dai bisogni educativi speciali, spicca l’impegno di Giuseppe Piluso, 38 anni, insegnante di sostegno, scrittore e...
pulizia pista ciclabile spirito santo cosenza

Cosenza: ripulite e bonificate le piste ciclabili del parco fluviale, nella zona Spirito Santo

Area Urbana
COSENZA - Sono state ripulite le piste ciclabili del Parco Fluviale della zona Spirito Santo. Grazie al lavoro portato avanti dalla cooperativa Semper Uno,...
cassano e cannizzaro polizia

Polizia, cambio al vertice del Commissariato di Paola: il dott. Franco Cassano è il...

Area Urbana
COSENZA - Dal 4 settembre il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Paola ha un nuovo dirigente: il Commissario Capo dr. Franco Cassano, subentra alla...
Elisoccorso

Grave incidente sul Tirreno Cosentino, auto finisce in una scarpata. Un ferito grave

Tirreno
FUSCALDO (CS) - Un grave incidente stradale si è verificato sulla Statale 18 Tirrena inferiore, tra i territori di Fuscaldo e Guardia Piemontese, al...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37245Area Urbana22368Provincia19851Italia8024Sport3862Tirreno2932Università1458
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Calabria

Grave incidente in un’area giochi, il bimbo di 3 anni al...

VIBO VALENTIA – Sgomento e angoscia a seguito del grave incidente avvenuto ieri pomeriggio a Vibo Valentia, dove un bambino di tre anni è...
giuseppe piluso
Area Urbana

Cosenza: Giuseppe Piluso «scrivo per abbattere le barriere». Libri, poesia e...

COSENZA - In un panorama editoriale spesso distante dai bisogni educativi speciali, spicca l’impegno di Giuseppe Piluso, 38 anni, insegnante di sostegno, scrittore e...
pulizia pista ciclabile spirito santo cosenza
Area Urbana

Cosenza: ripulite e bonificate le piste ciclabili del parco fluviale, nella...

COSENZA - Sono state ripulite le piste ciclabili del Parco Fluviale della zona Spirito Santo. Grazie al lavoro portato avanti dalla cooperativa Semper Uno,...
cassano e cannizzaro polizia
Area Urbana

Polizia, cambio al vertice del Commissariato di Paola: il dott. Franco...

COSENZA - Dal 4 settembre il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Paola ha un nuovo dirigente: il Commissario Capo dr. Franco Cassano, subentra alla...
Elisoccorso
Tirreno

Grave incidente sul Tirreno Cosentino, auto finisce in una scarpata. Un...

FUSCALDO (CS) - Un grave incidente stradale si è verificato sulla Statale 18 Tirrena inferiore, tra i territori di Fuscaldo e Guardia Piemontese, al...
incendio canadair
Calabria

Vasto incendio minaccia una struttura agrituristica, vigili del fuoco al lavoro...

BORGIA (CZ) - Un incendio boschivo sta interessando località Cutruzzo, nel comune di Borgia, in provincia di Catanzaro. Dalle prime ore della giornata, i...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA