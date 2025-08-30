HomeCalabria

Regionali, Ferdinando Laghi ufficializza la sua candidatura al fianco di Tridico

Il consigliere uscente correrrà nella lista "Tridico presidente": "Sono felice di avere questa possibilità, per poter lavorare, come ho fatto nella legislatura appena terminata, nell'esclusivo interesse dei calabresi"

CASTROVILLARI (VS) – E’ ufficiale: Ferdinando Laghi scende in campo per le prossime elezioni regionali e lo fa sostnendo il candidato del centrosinistra, Pasquale Tridico, inserendosi proprio nella sua lista “Tridico presidente”.

“Sanità e salute, tutela dell’ambiente e diritti dei più deboli. Di questo mi sono sempre occupato e su questi temi continuerò a spendermi, per una Calabria migliore. Con determinazione e senza sosta – dichiara Laghi ufficalizzando la sua scelta di ricandidarsi appoggiando Tridico  – Sono felice di avere questa possibilità, per poter lavorare, come ho fatto nella legislatura appena terminata, nell’esclusivo interesse dei calabresi“.

Per Laghi, infatti, è tanto ancora il lavoro da poter fare in Consiglio regionale, dopo gli importanti risultati raggiunti nel corso di quest’ultima legislatura che ha contato ben 28 proposte di legge presentate – molte delle quali approvate – mozioni ed interrogazioni.

“Ringrazio di cuore il presidente Tridico per la fiducia dimostratami – conclude Laghi – e quanti mi hanno supportato e continuano a farlo con l’affetto di sempre”.

