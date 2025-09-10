HomeCalabria

Regionali, domani Schlein in Calabria. Il Pd: «Un’altra Calabria: no al razzismo, sì ad accoglienza e cooperazione»

La segretaria nazionale domani farà prima tappa all'ospedale di Polistena, poi passerà nel centro storico di Camini per completare il tour con un incontro a Catanzaro Lido in vista delle elezioni del 5 e 6 ottobre

CATANZARO – “La Calabria deve ritornare a essere quella terra di solidarietà umana e di speranza nel futuro che è sempre stata”. È quanto afferma in una nota il Pd Calabria alla vigilia dell’arrivo della segretaria nazionale Elly Schlein in vista delle elezioni del 5 e 6 ottobre, nelle quali il Pd sostiene la candidatura di Pasquale Tridico.

La Schlein domani pomeriggio farà prima tappa all’ospedale di Polistena, poi passerà nel centro storico di Camini per completare il tour con un incontro a Catanzaro Lido. In vista delle regionali i dem sottolineano e ricordano “lo spirito di accoglienza, ospitalità e comunione del popolo calabrese, da sempre abituato all’incontro con le altre comunità, culture e tradizioni”.

“La Calabria è il cuore del Mediterraneo e – sottolineano i dem della Calabria – questo è un tema politico di grandissima attualità, soprattutto di fronte allo spopolamento continuo del territorio prodotto dalle politiche del governo nazionale, che ha cancellato il Reddito di cittadinanza, e da quelle del centrodestra regionale, che ha tolto ai poveri per dare ai ricchi”.

Risposte eloquenti al razzismo di Salvini e ad atteggiamenti analoghi nel centrodestra nostrano sono la solidarietà espressa dai calabresi dopo la tragedia di Steccato di Cutro e l’integrazione naturale, nei nostri territori, di comunità provenienti da altre nazioni. Rispetto al classismo di Occhiuto e dei suoi alleati, noi pensiamo a un’altra Calabria: dell’apertura, del dialogo, della cooperazione, del ripopolamento e – concludono i dem – della centralità nel bacino del Mediterraneo, come ponte con tutta l’Europa”.

