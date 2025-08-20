Regionali, Costa (M5S): «In Calabria bisogna fare presto, Tridico sa unire, è innovatore»

- Advertisement -

ROMA – “In Calabria c’è l’urgenza di fare presto”. Lo spiega in una intervista a La Repubblica l’ex ministro Sergio Costa, esponente campano del Movimento 5 Stelle, adesso vicepresidente della Camera, che era tra i possibili candidati del centrosinistra in Campania, “ma Roberto Fico è il nome ideale, che più unisce”, come lui stesso evidenzia.

Oltre che sulle regionali in Campania, Costa si è espresso anche sulle prossime elezioni in Calabria dove il candidato dovrebbe essere proprio un esponente pentastellato anche se ancora non c’è un nome stabilito. I papabili, infatti, al momento sono Pasquale Tridico o Vittoria Baldino.

“A me piacerebbe, ma lo dico a nome mio, Pasquale Tridico, sa unire, non è divisivo, è un innovatore e ha lavorato bene come presidente dell’Inps durante i governi Conte – conclude -. Adesso sta facendo un ottimo lavoro in Europa. Ma non mi permetto di intervenire, saranno i leader a decidere“.