HomeCalabria

Regionali, boom di aspiranti per le candidature con FdI. Donzelli: «Più di 100 disponibilità in Calabria»

Giovanni Donzelli, affiancato dalla coordinatrice regionale, Wanda Ferro, e dai coordinatori provinciali fa un primo bilancio sulla corsa alla Cittadella: "Segnale straordinario di fiducia e di partecipazione"

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – “Oltre cento disponibilità alla candidatura, entusiasmo e una forte voglia di partecipare ad un nuovo progetto di buongoverno della Calabria. È quanto é emerso dalla serie di incontri con gli aspiranti candidati al Consiglio regionale con il responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, affiancato dalla coordinatrice regionale, Wanda Ferro, e dai coordinatori provinciali”. Questo il primo bilancio riferito dal partito di Giorgia Meloni a seguito delle prime consultazioni effettuate per la composizione delle liste elettorali per le prossime elezioni alla cittadella.

“Ringraziamo – ha affermato Donzelli – tutti coloro che hanno messo a disposizione la propria candidatura per la lista di Fratelli d’Italia. Si tratta di un segnale straordinario di fiducia e di partecipazione. Dirigenti di partito, parlamentari, amministratori locali, giovani, professionisti, imprenditori e rappresentanti del mondo del lavoro e delle associazioni che hanno messo a disposizione competenze, energie e passione e una grande determinazione a dare il proprio contributo alla crescita di Fratelli d’Italia”.

Conferma alla ricandidatura da parte di tutti gli uscenti

“L’obiettivo è quello di costruire una lista forte, rappresentativa dei territori e capace di interpretare le istanze e le speranze dei cittadini calabresi. Un grande ringraziamento va rivolto agli assessori e ai consiglieri regionali uscenti, che hanno tutti confermato la disponibilità alla ricandidatura, ad eccezione di Giuseppe Neri, che ringraziamo per il lavoro svolto e per aver assicurato il suo pieno sostegno alla nostra squadra e ai nostri candidati”.

“Questa risposta entusiasta – dice ancora il dirigente di Fratelli d’Italia – rappresenta una conferma importante del radicamento costruito negli anni e della credibilità del lavoro portato avanti dal governo guidato da Giorgia Meloni. Siamo certi – conclude – che, con il contributo di tutti, Fratelli d’Italia continuerà a crescere e a rafforzare il proprio ruolo nella futura amministrazione regionale”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

San Giovanni in Fiore, due nuovi murales nel quartiere Cuschinu. Succurro: «Valorizziamo gli spazi»

Provincia
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Nel quartiere Cuschinu, tra la villa comunale e l'area storica di San Giovanni in Fiore, sono stati realizzati...
Settembre Rendese

Al via il Settembre Rendese, ecco i primi due nomi della 60esima edizione

Area Urbana
RENDE – La musica italiana protagonista al Settembre Rendese, il festival giunto alla sua 60esima edizione, che si conferma il più longevo della Calabria,...

Regionali, Maria Teresa De Marco rompe il silenzio: «Inviti da diverse forze politiche, sto...

Area Urbana
COSENZA - Il tema della regionali in Calabria è caldo in queste settimane. Tra i nomi che sono circolati sulle possibili condidature alle Cittadella,...
equipaggio di terra dei paesi arbëreshë

San Basile, nasce l’equipaggio di terra dei paesi arbëreshë: un sostegno alle azioni di...

Provincia
SAN BASILE (CS) - Nel corso del Festival delle Migrazioni 2025, promosso dall'Associazione don Vincenzo Matrangolo Ets che si concluderà il 31 agosto dopo...
sequestrato Kalashnikov

Armi da guerra nascoste in pieno centro cittadino, sequestrato dai Carabinieri un Kalashnikov

Calabria
GIOIOSA IONICA (RC) - Un fucile d’assalto AK-47, il famigerato “Kalashnikov” entrato da decenni nell’immaginario collettivo come simbolo di guerre e violenza mafiosa, è...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37100Area Urbana22276Provincia19785Italia8004Sport3850Tirreno2908Università1450
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Provincia

San Giovanni in Fiore, due nuovi murales nel quartiere Cuschinu. Succurro:...

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Nel quartiere Cuschinu, tra la villa comunale e l'area storica di San Giovanni in Fiore, sono stati realizzati...
Settembre Rendese
Area Urbana

Al via il Settembre Rendese, ecco i primi due nomi della...

RENDE – La musica italiana protagonista al Settembre Rendese, il festival giunto alla sua 60esima edizione, che si conferma il più longevo della Calabria,...
Area Urbana

Regionali, Maria Teresa De Marco rompe il silenzio: «Inviti da diverse...

COSENZA - Il tema della regionali in Calabria è caldo in queste settimane. Tra i nomi che sono circolati sulle possibili condidature alle Cittadella,...
equipaggio di terra dei paesi arbëreshë
Provincia

San Basile, nasce l’equipaggio di terra dei paesi arbëreshë: un sostegno...

SAN BASILE (CS) - Nel corso del Festival delle Migrazioni 2025, promosso dall'Associazione don Vincenzo Matrangolo Ets che si concluderà il 31 agosto dopo...
sequestrato Kalashnikov
Calabria

Armi da guerra nascoste in pieno centro cittadino, sequestrato dai Carabinieri...

GIOIOSA IONICA (RC) - Un fucile d’assalto AK-47, il famigerato “Kalashnikov” entrato da decenni nell’immaginario collettivo come simbolo di guerre e violenza mafiosa, è...
Andrea De Lorenzo
Tirreno

Morte Andrea De Lorenzo, oggi a Praia a Mare i funerali:...

PRAIA A MARE (CS) - Si svolgeranno oggi i funerali di Andrea De Lorenzo, l'infermiere 46enne morto venerdì sera a seguito di un tragico...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA