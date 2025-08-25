Regionali, boom di aspiranti per le candidature con FdI. Donzelli: «Più di 100 disponibilità in Calabria»

- Advertisement -

CATANZARO – “Oltre cento disponibilità alla candidatura, entusiasmo e una forte voglia di partecipare ad un nuovo progetto di buongoverno della Calabria. È quanto é emerso dalla serie di incontri con gli aspiranti candidati al Consiglio regionale con il responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, affiancato dalla coordinatrice regionale, Wanda Ferro, e dai coordinatori provinciali”. Questo il primo bilancio riferito dal partito di Giorgia Meloni a seguito delle prime consultazioni effettuate per la composizione delle liste elettorali per le prossime elezioni alla cittadella.

“Ringraziamo – ha affermato Donzelli – tutti coloro che hanno messo a disposizione la propria candidatura per la lista di Fratelli d’Italia. Si tratta di un segnale straordinario di fiducia e di partecipazione. Dirigenti di partito, parlamentari, amministratori locali, giovani, professionisti, imprenditori e rappresentanti del mondo del lavoro e delle associazioni che hanno messo a disposizione competenze, energie e passione e una grande determinazione a dare il proprio contributo alla crescita di Fratelli d’Italia”.

Conferma alla ricandidatura da parte di tutti gli uscenti

“L’obiettivo è quello di costruire una lista forte, rappresentativa dei territori e capace di interpretare le istanze e le speranze dei cittadini calabresi. Un grande ringraziamento va rivolto agli assessori e ai consiglieri regionali uscenti, che hanno tutti confermato la disponibilità alla ricandidatura, ad eccezione di Giuseppe Neri, che ringraziamo per il lavoro svolto e per aver assicurato il suo pieno sostegno alla nostra squadra e ai nostri candidati”.

“Questa risposta entusiasta – dice ancora il dirigente di Fratelli d’Italia – rappresenta una conferma importante del radicamento costruito negli anni e della credibilità del lavoro portato avanti dal governo guidato da Giorgia Meloni. Siamo certi – conclude – che, con il contributo di tutti, Fratelli d’Italia continuerà a crescere e a rafforzare il proprio ruolo nella futura amministrazione regionale”.